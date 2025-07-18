Враг ночью ударил по одному из жилых микрорайонов Чугуева, 4 человека получили ранения

Около 4 утра 18 июля россияне атаковали один из жилых районов Чугуева на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Галина Минаева.

В результате вражеской атаки четыре человека получили ранения, им уже оказывается необходимая помощь.

"Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки", - отметила Минаева.

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