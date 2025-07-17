Сутки на Харьковщине: враг попал в скорую, пострадали пять человек. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки Россия обстреляла Харьковский и Купянский районы. Против мирного населения применили управляемые авиабомбы, артиллерию и БПЛА. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

В Купянском районе враг FPV-дроном попал в автомобиль скорой медицинской помощи. Из-за удара пострадали двое медицинских работников. От госпитализации они отказались.

Утром в городе Купянск снова получил поражение автомобиль медиков. Водитель скорой помощи выгнал авто из гаража и FPV-дрон сбросил боеприпас на него. К счастью, никто не пострадал.

Также в результате вражеских обстрелов получили поражения частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства граждан. Пострадали пятеро местных жителей - трое мужчин и две женщины.

В селе Приколотном попадание БПЛА типа "Молния" произошло в неработающее здание пожарной части. Пострадавших нет.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

24 неуправляемые авиационные ракеты;

2 КАБ;

2 БПЛА типа "Шахед";

7 fpv-дронов.

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