Сутки на Харьковщине: враг попал в скорую, пострадали пять человек. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки Россия обстреляла Харьковский и Купянский районы. Против мирного населения применили управляемые авиабомбы, артиллерию и БПЛА. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
В Купянском районе враг FPV-дроном попал в автомобиль скорой медицинской помощи. Из-за удара пострадали двое медицинских работников. От госпитализации они отказались.
Утром в городе Купянск снова получил поражение автомобиль медиков. Водитель скорой помощи выгнал авто из гаража и FPV-дрон сбросил боеприпас на него. К счастью, никто не пострадал.
Также в результате вражеских обстрелов получили поражения частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства граждан. Пострадали пятеро местных жителей - трое мужчин и две женщины.
В селе Приколотном попадание БПЛА типа "Молния" произошло в неработающее здание пожарной части. Пострадавших нет.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 24 неуправляемые авиационные ракеты;
- 2 КАБ;
- 2 БПЛА типа "Шахед";
- 7 fpv-дронов.
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