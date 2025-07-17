Взрыв прогремел в Кривом Роге: атака "шахедов"

Российские оккупанты атакуют Кривой Рог на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв от атаки шахеда. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Осторожно - еще два на подлете", - отметил он.

В Воздушных силах ранее предупредили о движении БПЛА на Кривой Рог.

Читайте: Зеленский о ночной атаке: ранены 15 человек, среди них - ребенок. В Кривом Роге под ударом энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж