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Новости Взрывы в Кривом Роге ша
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Взрыв прогремел в Кривом Роге: атака "шахедов"

Атака шахидов на Кривой Рог 17 июля Что известно

Российские оккупанты атакуют Кривой Рог на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв от атаки шахеда. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Осторожно - еще два на подлете", - отметил он.

В Воздушных силах ранее предупредили о движении БПЛА на Кривой Рог.

Читайте: Зеленский о ночной атаке: ранены 15 человек, среди них - ребенок. В Кривом Роге под ударом энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1424) обстрел (28568) Днепропетровская область (4238) Криворожский район (153)


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на Ло
Так і ти покажи людям правду: реєстрація 17 липня 2025 р.
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17.07.2025 09:29 Ответить
Ще три.
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17.07.2025 09:42 Ответить
Не пиши...це секретна інформація як і пошкодження.
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17.07.2025 09:44 Ответить
Якщо https://1kr.ua/news-103838.html вілкул пише, то і мені можна.
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17.07.2025 10:16 Ответить
 
 