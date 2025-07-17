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Взрыв прогремел в Кривом Роге: атака "шахедов"
Российские оккупанты атакуют Кривой Рог на Днепропетровщине.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв от атаки шахеда. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Осторожно - еще два на подлете", - отметил он.
В Воздушных силах ранее предупредили о движении БПЛА на Кривой Рог.
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