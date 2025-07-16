Зеленский о ночной атаке: ранены 15 человек, среди них - ребенок. В Кривом Роге под ударом - энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них - один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил Зеленский.



















Зеленский поблагодарил каждого, кто ликвидирует последствия обстрелов, восстанавливает электроснабжение и работает ради наших людей.

"Хочу отметить воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, благодаря которым сбито около 200 беспилотников, еще более 140 не достигли своих целей.

Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - отметил глава государства.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.

Кроме того, "шахеды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе Одесской области. Утром "шахед" ударил по предприятию в Сумах.

Также наше издание информировало, что 14 "шахедов" уничтожено над Черкасской областью. Повреждены дома и ЛЭП в Уманском районе. Под массированной атакой дронов находилась и Кировоградщина.

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали "Искандером" и 400 дронами: 198 БПЛА сбиты, 145 - локально потеряны.