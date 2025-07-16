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Новости Фото Атака беспилотников
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Зеленский о ночной атаке: ранены 15 человек, среди них - ребенок. В Кривом Роге под ударом - энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Под основным ударом находились Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них - один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил Зеленский.

последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела
последствия вражеского обстрела

Зеленский поблагодарил каждого, кто ликвидирует последствия обстрелов, восстанавливает электроснабжение и работает ради наших людей.

"Хочу отметить воинов авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-Морских сил, подразделений беспилотных систем, зенитных ракетных войск, противовоздушной обороны ВМС, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ Сил обороны Украины, благодаря которым сбито около 200 беспилотников, еще более 140 не достигли своих целей.

Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - отметил глава государства.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.

Кроме того, "шахеды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе Одесской области. Утром "шахед" ударил по предприятию в Сумах.

Также наше издание информировало, что 14 "шахедов" уничтожено над Черкасской областью. Повреждены дома и ЛЭП в Уманском районе. Под массированной атакой дронов находилась и Кировоградщина.

По данным Воздушных сил, войска РФ атаковали "Искандером" и 400 дронами: 198 БПЛА сбиты, 145 - локально потеряны.

Автор: 

Винница (730) Винницкая область (1055) Зеленский Владимир (21242) Кривой Рог (1423) обстрел (28552) Днепропетровская область (4230) Винницкий район (22) Криворожский район (148)


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Вирази землякам співчуття знову-плюшевим медведиком...
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16.07.2025 10:34 Ответить
А как там шаттлы в Крым и зона отдыха на бывшем минном поле,еще не работают?
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16.07.2025 10:49 Ответить
Зе - фахівець по триндіжу і грі на роялі.
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16.07.2025 10:57 Ответить
По Києву не б'ють? зейло дома? Ще й гості приїхали...
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16.07.2025 10:59 Ответить
спасибо! отчёт принят! відповідь найпотужна! ракет нема
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16.07.2025 11:09 Ответить
 
 