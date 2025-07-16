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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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Рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу: ранен подросток, он "тяжелый", разрушено промпредприятие

шахед атакует Кривой Рог

Из-за массированной атаки РФ разрушено промышленное предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранен подросток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу - без потерь, персонал находился в убежищах. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - отметил Вилкул.

По его словам, сейчас идет восстановление подачи электричества на несколько районов города.

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"Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", - добавил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, есть пострадавшие. Также сообщалось, что Кривой Рог - под массированной атакой БПЛА, в городе перебои со светом.

Автор: 

Кривой Рог (1418) обстрел (28552) ракеты (3656) Шахед (1297) Днепропетровская область (4230) Криворожский район (148)


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Більше 60% українських біженців не повернуться в Україну.

На думку «слуги народу» Руслана Горбенка, понад 60% українців, які знаходяться за межами країни, швидше за все, не повернуться в Україну.

Він стверджує, що держава фактично ігнорує своїх біженців.

Це і є країна мрії Зеленського. Коли на землі без людей прийдуть люди без землі.
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16.07.2025 06:37 Ответить
А ***** зі своєю сворою тут, звичайно, *нє прі дєлах*. Отримай крупинку бурякового.
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16.07.2025 07:14 Ответить
У дегенератів завжди хтось інший винен,а не свої " керевники" яких воно обрало.
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16.07.2025 07:36 Ответить
не називай путіна ****** - а то нападе.і прийдуть буряти.
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16.07.2025 07:46 Ответить
Більш того при завершені війни з України виїдуть % 70,і буде як у Голобородька,вийшов на вулицю,а там нікого,все як написано по сросійському сценарію серіалу для безмозгих " слуга народу".
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16.07.2025 07:39 Ответить
сволота! там Вінницю атакують "шахеди" йди насрі!
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16.07.2025 08:25 Ответить
Зараз дуже рпдіють за свого криворагульного ***********
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16.07.2025 06:46 Ответить
Ні, радіють за твого путлера.
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16.07.2025 07:22 Ответить
А що таке зехудобинка,вже не ржачно,нема з чого радіти,а якже " хуже не будет", " ато путин нададет"?
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16.07.2025 07:41 Ответить
 
 