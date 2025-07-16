Рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу: ранен подросток, он "тяжелый", разрушено промпредприятие
Из-за массированной атаки РФ разрушено промышленное предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранен подросток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу - без потерь, персонал находился в убежищах. Но к сожалению пострадал парень 17 лет - ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь", - отметил Вилкул.
По его словам, сейчас идет восстановление подачи электричества на несколько районов города.
"Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", - добавил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне ударили ракетой по Кривому Рогу, есть пострадавшие. Также сообщалось, что Кривой Рог - под массированной атакой БПЛА, в городе перебои со светом.
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