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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу: поранено підлітка, він "важкий", зруйновано промпідприємство

У Кривому Розі атакою зруйновано підприємство Що відомо

Через масовану атаку РФ зруйновано промислове підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранено підлітка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу - без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - зазначив Вілкул.

За його словами, наразі йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж

"Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - додав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі. Також повідомлялося, що Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом.

Автор: 

Кривий Ріг (1377) обстріл (29876) ракети (4119) Шахед (1305) Дніпропетровська область (4012) Криворізький район (160)


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Топ коментарі
+4
Більше 60% українських біженців не повернуться в Україну.

На думку «слуги народу» Руслана Горбенка, понад 60% українців, які знаходяться за межами країни, швидше за все, не повернуться в Україну.

Він стверджує, що держава фактично ігнорує своїх біженців.

Це і є країна мрії Зеленського. Коли на землі без людей прийдуть люди без землі.
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16.07.2025 06:37 Відповісти
+4
Зараз дуже рпдіють за свого криворагульного ***********
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16.07.2025 06:46 Відповісти
+4
А що таке зехудобинка,вже не ржачно,нема з чого радіти,а якже " хуже не будет", " ато путин нададет"?
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16.07.2025 07:41 Відповісти
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Більше 60% українських біженців не повернуться в Україну.

На думку «слуги народу» Руслана Горбенка, понад 60% українців, які знаходяться за межами країни, швидше за все, не повернуться в Україну.

Він стверджує, що держава фактично ігнорує своїх біженців.

Це і є країна мрії Зеленського. Коли на землі без людей прийдуть люди без землі.
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16.07.2025 06:37 Відповісти
А ***** зі своєю сворою тут, звичайно, *нє прі дєлах*. Отримай крупинку бурякового.
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16.07.2025 07:14 Відповісти
У дегенератів завжди хтось інший винен,а не свої " керевники" яких воно обрало.
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16.07.2025 07:36 Відповісти
не називай путіна ****** - а то нападе.і прийдуть буряти.
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16.07.2025 07:46 Відповісти
Більш того при завершені війни з України виїдуть % 70,і буде як у Голобородька,вийшов на вулицю,а там нікого,все як написано по сросійському сценарію серіалу для безмозгих " слуга народу".
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16.07.2025 07:39 Відповісти
А кто их примет эти 70%?)
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16.07.2025 08:50 Відповісти
сволота! там Вінницю атакують "шахеди" йди насрі!
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16.07.2025 08:25 Відповісти
Ага женщины с детьми не вернутся ) будут там работать и снимать хаты по 1200 евро )
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16.07.2025 08:52 Відповісти
Зараз дуже рпдіють за свого криворагульного ***********
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16.07.2025 06:46 Відповісти
Ні, радіють за твого путлера.
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16.07.2025 07:22 Відповісти
А що таке зехудобинка,вже не ржачно,нема з чого радіти,а якже " хуже не будет", " ато путин нададет"?
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16.07.2025 07:41 Відповісти
а вілкул це хто таакий?
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16.07.2025 08:31 Відповісти
Самозванець.
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16.07.2025 08:50 Відповісти
для геть тупих відписувачів - кривий ріг не голосував за зеленського, ні як президента, ні за його команду в мерії. вілкул прийшов, коли мер раптово затрелився, а його заступник - покінчив життя самогубством. місто у 14 році дало 40-й тербат, який порошенко змолов у котлах, а потім просто розформував. зеленський наказ не відмінив. тепер місто дал 129 тербат, і його прапорами майорять всі міські кладовища. так що рагулей шукайте в іншому містці.
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16.07.2025 09:21 Відповісти
Трохи історії
https://rudana.com.ua/news/u-kryvomu-rozi-***********-95-golosiv-vyborciv-volodymyr-zelenskyy-obignav-chynnogo-prezydenta У Кривому Розі підраховані 95% голосів виборців. Володимир Зеленський обігнав чинного президента у 9 разів

22.04.19 - 9:12

Наразі на всіх чотирьох ОВК підраховані в середньому близько 95% бюлетенів.

Як повідомляють наші журналісти, кандидат Володимир Зеленський на всіх чотирьох округах Кривого Рогу перемагає чинного президента Петра Порошенка у 9-10 разів.

Так, на ТВО № 33 станом на 4.40 підраховано вже 96.59%. Зеленський лідирує в перегонах із результатом у 89.26%.
За свіжими даними ЦВК, результати після обробки 91.50% бюлетенів - перше місце посів Зеленський - 73,16%. Порошенко набрав 24,50% голосів.
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16.07.2025 09:33 Відповісти
 
 