Рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу: поранено підлітка, він "важкий", зруйновано промпідприємство

Через масовану атаку РФ зруйновано промислове підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранено підлітка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу - без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - зазначив Вілкул.

За його словами, наразі йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста.

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"Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - додав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі. Також повідомлялося, що Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом.