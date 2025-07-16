Рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу: поранено підлітка, він "важкий", зруйновано промпідприємство
Через масовану атаку РФ зруйновано промислове підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області. Поранено підлітка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу - без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - зазначив Вілкул.
За його словами, наразі йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста.
"Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі. Також повідомлялося, що Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом.
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На думку «слуги народу» Руслана Горбенка, понад 60% українців, які знаходяться за межами країни, швидше за все, не повернуться в Україну.
Він стверджує, що держава фактично ігнорує своїх біженців.
Це і є країна мрії Зеленського. Коли на землі без людей прийдуть люди без землі.
https://rudana.com.ua/news/u-kryvomu-rozi-***********-95-golosiv-vyborciv-volodymyr-zelenskyy-obignav-chynnogo-prezydenta У Кривому Розі підраховані 95% голосів виборців. Володимир Зеленський обігнав чинного президента у 9 разів
22.04.19 - 9:12
Наразі на всіх чотирьох ОВК підраховані в середньому близько 95% бюлетенів.
Як повідомляють наші журналісти, кандидат Володимир Зеленський на всіх чотирьох округах Кривого Рогу перемагає чинного президента Петра Порошенка у 9-10 разів.
Так, на ТВО № 33 станом на 4.40 підраховано вже 96.59%. Зеленський лідирує в перегонах із результатом у 89.26%.
За свіжими даними ЦВК, результати після обробки 91.50% бюлетенів - перше місце посів Зеленський - 73,16%. Порошенко набрав 24,50% голосів.