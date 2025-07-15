Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)

Ввечері 15 липня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе – ще шахеди на підході до міста", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Кривому Рогу та трьох районах Дніпропетровщини: є постраждалі, пошкоджено будинки, пожежну частину та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Оновлення

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.

"Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - написав він.

Читайте: Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж