Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)
Ввечері 15 липня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе – ще шахеди на підході до міста", - написав він.
Оновлення
Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.
"Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Aleksander Lukashenko
показати весь коментар15.07.2025 23:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Only
показати весь коментар15.07.2025 23:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Jul Strum
показати весь коментар15.07.2025 23:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Aleksander Lukashenko
показати весь коментар16.07.2025 00:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aleksander Lukashenko
показати весь коментар16.07.2025 00:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Only
показати весь коментар16.07.2025 00:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль