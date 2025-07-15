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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)

Ракетна атака росіян на Кривий Ріг 15 липня

Ввечері 15 липня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе – ще шахеди на підході до міста", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Кривому Рогу та трьох районах Дніпропетровщини: є постраждалі, пошкоджено будинки, пожежну частину та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Оновлення

Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.

"Попередньо, є постраждалі. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом", - написав він.

Читайте: Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1377) обстріл (29863) ракети (4115) Дніпропетровська область (4012) Криворізький район (160) війна в Україні (5268)


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Які там шашеди. Гупануло неміряно.
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15.07.2025 23:23 Відповісти
А тепер заспокойся, і ще раз перечитай хоча б заголовок.
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15.07.2025 23:41 Відповісти
+
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15.07.2025 23:42 Відповісти
Да я і не хвилювався. Ще 3 балістики прилетіло. Від мене Іскандер в 100 метрах вже прилітав. В 200 теж. До кілометра 3 рази. До 5-ти я рахувати задовбався. Кривий Ріг. А останні 20 хвилин нарешті шахеди прилетіли. Було як на Новий Рік в Олбані. На вигляд всіх посбивали.
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16.07.2025 00:17 Відповісти
Все ще прилітає та прилітає.
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16.07.2025 00:25 Відповісти
Тримайтесь!
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16.07.2025 00:53 Відповісти
 
 