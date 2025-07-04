Окупанти били по Кривому Рогу та трьох районах Дніпропетровщини: є постраждалі, пошкоджено будинки, пожежну частину та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 4 липня росіяни двічі атакували Кривий Ріг, били також по Синельниківському, Нікопольському та Дніпровському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через ворожі атаки протягом дня у різних районах Дніпропетровщини зайнялися суха трава та пшениця. Вогонь надзвичайники вгамували.
У Кривому Розі локалізували пожежі, які вранці виникли через удари безпілотниками. Постраждали 6 людей. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, авто, гаражі.
По Синельниківському району агресор вгатив КАБами та FPV-дронами. Потерпали Маломихайлівська, Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська громади. Понівечені приватний будинок, інфраструктура, газогін.
Нікопольський район росіяни тероризували безпілотниками та артилерією. Під ударом були райцентр, Покровська і Марганецька громади.
Унаслідок російських атак троє поранених – два чоловіки та жінка. Всі лікуватимуться амбулаторно.
Потрощені пожежна частина, 4 приватні оселі, 2 багатоповерхівки, господарська споруда, авто, газогін і лінії електропередач.
Надвечір гучно було і у Дніпровському районі. А ще - Кривому Розі.
Також повідомляється, що оборонці неба знищили в регіоні 5 БпЛА.
Нині повітряна тривога триває.
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