Окупанти били по Кривому Рогу та трьох районах Дніпропетровщини: є постраждалі, пошкоджено будинки, пожежну частину та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 4 липня росіяни двічі атакували Кривий Ріг, били також по Синельниківському, Нікопольському та Дніпровському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через ворожі атаки протягом дня у різних районах Дніпропетровщини зайнялися суха трава та пшениця. Вогонь надзвичайники вгамували.

У Кривому Розі локалізували пожежі, які вранці виникли через удари безпілотниками. Постраждали 6 людей. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, авто, гаражі.

По Синельниківському району агресор вгатив КАБами та FPV-дронами. Потерпали Маломихайлівська, Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська громади. Понівечені приватний будинок, інфраструктура, газогін.

Нікопольський район росіяни тероризували безпілотниками та артилерією. Під ударом були райцентр, Покровська і Марганецька громади.

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Унаслідок російських атак троє поранених – два чоловіки та жінка. Всі лікуватимуться амбулаторно.

Потрощені пожежна частина, 4 приватні оселі, 2 багатоповерхівки, господарська споруда, авто, газогін і лінії електропередач.





Надвечір гучно було і у Дніпровському районі. А ще - Кривому Розі.

Також повідомляється, що оборонці неба знищили в регіоні 5 БпЛА.

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Нині повітряна тривога триває.











