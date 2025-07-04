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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты били по Кривому Рогу и трем районам Днепропетровщины: есть пострадавшие, повреждены дома, пожарная часть и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 4 июля россияне дважды атаковали Кривой Рог, били также по Синельниковскому, Никопольскому и Днепровскому районам Днепропетровской области, вследствие чего есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, из-за вражеских атак в течение дня в разных районах Днепропетровщины загорелись сухая трава и пшеница. Огонь спасатели погасили.

В Кривом Роге локализовали пожары, которые утром возникли из-за ударов беспилотниками. Пострадали 6 человек. Повреждены инфраструктура, админздание, авто, гаражи.

По Синельниковскому району агрессор ударил КАБами и FPV-дронами. Пострадали Маломихайловская, Межевская, Новопавловская, Великомихайловская громады. Изуродованы частный дом, инфраструктура, газопровод.

Обстрелы Днепропетровской области 4 июля

Никопольский район россияне терроризировали беспилотниками и артиллерией. Под ударом были райцентр, Покровская и Марганецкая громады.

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Вследствие российских атак трое раненых - два мужчины и женщина. Все будут лечиться амбулаторно.

Разбиты пожарная часть, 4 частных дома, 2 многоэтажки, хозяйственная постройка, авто, газопровод и линии электропередач.

Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля

К вечеру громко было и в Днепровском районе. А еще - Кривом Роге.

Также сообщается, что оборонцы неба уничтожили в регионе 5 БпЛА.

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Сейчас воздушная тревога продолжается.

Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля
Обстрелы Днепропетровской области 4 июля

Автор: 

Кривой Рог (1415) обстрел (28318) Никополь (1097) Днепропетровская область (4186) Днепровский район (122) Криворожский район (145) Никопольский район (307) Синельниковский район (114)


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