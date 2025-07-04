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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде. Угроза баллистики

Обстрел Днепра и области 4 июля. Что известно

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока и опасности для Днепра.

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Автор: 

Днепр (4467) обстрел (28318) Павлоград (154) Днепропетровская область (4186) Днепровский район (122) Павлоградский район (30)


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Чули. Дуже гучно. Кацапи - терористи. Горіти їм в пеклі!!!
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04.07.2025 16:21 Ответить
 
 