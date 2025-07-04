Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде. Угроза баллистики

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока и опасности для Днепра.

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