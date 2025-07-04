Взрывы прогремели в Днепре и Павлограде. Угроза баллистики
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока и опасности для Днепра.
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Поділля16
показать весь комментарий04.07.2025 16:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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