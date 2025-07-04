Двое спасателей ранены в Кривом Роге: РФ нанесла повторный удар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского обстрела в Кривом Роге пострадали двое спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытии чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы. Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля", - говорится в сообщении.

Известно, что 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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