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Новости Фото Атака беспилотников на Кривой Рог
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Двое спасателей ранены в Кривом Роге: РФ нанесла повторный удар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского обстрела в Кривом Роге пострадали двое спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытии чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы. Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля", - говорится в сообщении.

Известно, что 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля 2025 года
Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля 2025 года
Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля 2025 года
Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля 2025 года
Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля 2025 года

Автор: 

Кривой Рог (1415) обстрел (28318) Днепропетровская область (4186) Криворожский район (141)


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Виходить, що у московитів, є зворотній зв'язок, з тією територією, по якій вони, тільки що, вели обстріл??!? Коригування, в онлайн часі??
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04.07.2025 15:53 Ответить
На жаль в нас ждунів повно, які ******* сосію матушку і хочуть що їхні родичі, діти та онуки дохли в муках за примхи божевільного сцаря.
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04.07.2025 16:12 Ответить
Виходить, що не треба писати маячню, а почитати статут пожежно-рятувальної служби Можливо десь рятувальники і пртїжджають на другу добу....
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04.07.2025 16:14 Ответить
"Квартал-95" !
І до бабці не ходи...
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04.07.2025 16:18 Ответить
 
 