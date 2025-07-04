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Новости Обстрелы Днепропетровщины ша
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РФ ударила по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: трое раненых (обновлено)

Взрывы раздаются в Кривом Роге. Город под атакой шахидов

Российские оккупационные войска атакуют ударными беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне атаковали город беспилотниками, возник пожар.

Предварительно ранены двое мужчин.

Вилкул позже сообщил, что известно о трех раненых.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар", - добавил он.

Читайте: Дети "слуги народа" из Кривого Рога и местного чиновника получили от облсовета путевки на отдых в Венгрию, - СМИ

Автор: 

Кривой Рог (1414) обстрел (28318) Шахед (1252) Днепропетровская область (4186) Криворожский район (141)


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Серед білого дня? ППО до Данії поїхало?
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04.07.2025 11:11 Ответить
"Буде потужна мстя!" (Втік Бонелох)
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04.07.2025 11:13 Ответить
У Кривому Розі за Бідосіка мабуть 99% проголосувало у 2019
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04.07.2025 11:32 Ответить
Цікаво чи відчувають вони хоч щось зараз...
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04.07.2025 11:33 Ответить
Взагалі то це гнидство з вашого боку...
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04.07.2025 12:31 Ответить
Зато мамаріма и папасаша внє апаснасті.Нєчєго пєрєживать.Всєм астальним найвеличніший і найдосвідченіший нічєго нє должен.
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04.07.2025 11:59 Ответить
 
 