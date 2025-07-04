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РФ ударила по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: трое раненых (обновлено)
Российские оккупационные войска атакуют ударными беспилотниками Кривой Рог на Днепропетровщине.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - говорится в сообщении.
Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне атаковали город беспилотниками, возник пожар.
Предварительно ранены двое мужчин.
Вилкул позже сообщил, что известно о трех раненых.
"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар", - добавил он.
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Владислав Александрович #602971
показать весь комментарий04.07.2025 11:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий04.07.2025 11:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrey Shevchenko #387516
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Andrey Shevchenko #387516
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юрий Шмалько #512164
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олег иванов #434516
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