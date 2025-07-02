РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13486 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине
5 630 48

Дети "слуги народа" из Кривого Рога и местного чиновника получили от облсовета путевки на отдых в Венгрию, - СМИ

Днепропетровский облсовет летом 2023 года отправлял группу детей из Криворожья на отдых в Венгрию. Среди них были и дети депутата от "Слуги народа" и местного чиновника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свої Кривий Ріг".

Как отмечается, путевки должны были получить более сотни детей из семей участников боевых действий, погибших защитников, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц. Об этом дважды отчитывался председатель Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа" Николай Лукашук на собственных страницах в соцсетях.

Впрочем, как выяснили журналисты СВОИХ, в списке счастливчиков оказалась старшая дочь заместителя председателя Металлургического райсовета Александра Кучера. А также двое детей депутата Днепропетровского облсовета Татьяны Чабановой.

СМИ посчитали: согласно декларации, официальный доход семьи Александра Кучера в 2023 году составил более 600 тысяч грн или более 50 тысяч в месяц. Татьяны Чабановой - более 1 млн грн в год (включая продажу квартиры, вероятно, в Ирпене за 580 тысяч грн). В 2024 она указала, что получила более 300 тысяч зарплаты от партии "Слуга народа".

Выглядит так, что эти две семьи не подпадают под статус малообеспеченных. Многодетных также. Ведь в декларации депутата и чиновника указано по двое детей.

Журналисты решили спросить у чиновников, под какую именно категорию подпадают их дети, что им предоставили бесплатный отдых за границу. Кучер после того, как услышал вопрос, бросил трубку. А Чабанова отказалась отвечать по телефону.

"Пожалуйста, делайте мне официальный запрос, я предоставлю ответ. До свидания", - сказала она журналистке.

Из постов Лукашука видим, что организацией поездок занимался Днепропетровский облсовет, который он возглавляет, а также Днепропетровская областная ассоциация органов местного самоуправления и венгерские партнеры по приглашению Украино-Венгерской торгово-промышленной палаты.

путевки для детей чиновников
путевки для детей чиновников

Неизвестно, руководствовался ли облсовет при формировании списков партийным принципом. Ведь Лукашук и Чабанова избрались в облсовет от "Слуги народа". Согласно открытым источникам, Татьяна с 2021 года и по сей день является секретарем Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа". А Кучер прошел в Металлургический райсовет от "слуг", но сложил мандат ради должности заместителя главы района.

СВОЇ уже подготовили информационные запросы к чиновникам.

Автор: 

Венгрия (2026) дети (6613) Кривой Рог (1413) отдых (390) Слуга народа (2638) Днепропетровская область (4179) Криворожский район (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
****..хазяяви життя.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:04 Ответить
+24
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
показать весь комментарий
02.07.2025 13:06 Ответить
+23
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
показать весь комментарий
02.07.2025 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****..хазяяви життя.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:04 Ответить
Чесно кажучи взагаліто піх...уй. Мені з 2019 року стало пії...уй, а після 2022 то вже був контрольний у голову.
Бачили очи що обирали
показать весь комментарий
02.07.2025 13:56 Ответить
А зе-бобіки розуміють? Сумніваюсь!
показать весь комментарий
02.07.2025 14:18 Ответить
Я є кажу мені вже піх....й.
Не збираюсь розплачуватись життя за вибір одноклітинних які привели зрадника до влади.
Зазвичай коли пихаєшь пальці у розетку то тільки твоя відповідальність і ніхто у тому не винен.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:21 Ответить
А чого так слабо? До якоїсь угорщини... Чи це щоб потім попросити притулку у орбана?
показать весь комментарий
02.07.2025 13:05 Ответить
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
показать весь комментарий
02.07.2025 13:06 Ответить
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
показать весь комментарий
02.07.2025 13:06 Ответить
У, ненавиджу!
показать весь комментарий
02.07.2025 13:08 Ответить
Знает весь двор,
мой приговор-
"слуга народа"
показать весь комментарий
02.07.2025 13:10 Ответить
Це все Орбан організував, тварина кремлівська.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:11 Ответить
А списки дітей Орбан власноручно складав і затверджував?...
показать весь комментарий
02.07.2025 13:14 Ответить
Так і починається, з дитинства, корупція в Україні!
А діти Захисників України, отримали грамоти та «цінні одноразові» подарунки?? Таких слуг від зеленського, і повісити не гріх, за використання ними свого службового становища!!?
В ОПУ і ВРУ, таких служок вітають??
показать весь комментарий
02.07.2025 13:12 Ответить
кривий ріг на 98% за зелю і партію голосував. не подобається? хай самі собі розказують, хто там винен.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:14 Ответить
клятий порошенко!
показать весь комментарий
02.07.2025 13:14 Ответить
Через цих мразот, чиїсь три дитини які підпадають під вимоги, не поїхали.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:14 Ответить
Нічого дивного - таку владу обрав ''мудрий'' народ.
Діти ''слуг народу'' Зеленського це вища каста суспільства.
Це ж не ''другосортні'' Українські діти...
показать весь комментарий
02.07.2025 13:15 Ответить
не трогайте детей, им войной детство изгадили. помню один великий рассуждал как правильные дети пойдут в школу, неправильные будут сидеть в подвалах, - результат оказался поганым для всех
показать весь комментарий
02.07.2025 13:15 Ответить
Не ври кацап, хотя для тебя это равносильно сдохнуть.

https://www.stopfake.org/ru/lozh-petr-poroshenko-poobeshhal-chto-deti-donbassa-budut-sidet-v-podvalah/ Ложь: Петр Порошенко пообещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах

В полной версии его видеовыступления президент Украины говорит не о том, что Украина будет давить на жителей Донбасса, а о том, что из-за того, что Донбасс отрезан от Украины вооруженными боевиками, страдают местные жители, вынужденные сидеть без пенсий и в подвалах.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:42 Ответить
Йди вдавись,чучел.о безмозгле,в цей фейк, який вже давно спростували,вірить тільки дегенерат.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:59 Ответить
"путівки мали отримати понад сотня дітей з родин учасників бойових дій"

ну так они тоже, на колчаковских фронтах
показать весь комментарий
02.07.2025 13:15 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 13:16 Ответить
Все правильно, вони ж вожді. Самі собі на шию навішали цих зелених ублюдків, що ж тепер скиглити.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:16 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 13:17 Ответить
А другие у вас есть?
показать весь комментарий
02.07.2025 14:48 Ответить
Кацапе , пірнай назад у вигрібну яму !
показать весь комментарий
02.07.2025 15:01 Ответить
В кривому розі усі питання у виконкомах вирішуються за гроші. Нема грошей проходь повз . Треба ліквідувати усі різноманітні комітети- вони тільки заробляють гроші собі в карман.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:17 Ответить
Колєги по дружбі з Пуйлом.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:18 Ответить
Рафік абсалутний неувіновнік
показать весь комментарий
02.07.2025 13:19 Ответить
за кордоном такі чиновники пишуть заяву на звільнення і відшкодовують кошти, а у нас ***
показать весь комментарий
02.07.2025 13:24 Ответить
А в чому новина? Завжди було так.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:25 Ответить
Цей слуга вже вважається баригою, чи ще ні?
показать весь комментарий
02.07.2025 13:35 Ответить
У них корочек и довидок про службу родине будет побольше,чем у любого настоящего фронтоавка,любой суд пройдут в выйгрышном положении.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:36 Ответить
Тому "кідераси" у нас рахують середню зарплату і пенсію.
показать весь комментарий
02.07.2025 13:44 Ответить
Тиждень...ні про що..організм дитини навіть прилаштуватись не встиг..
показать весь комментарий
02.07.2025 13:44 Ответить
А що їм залишалося робити, коли всі діти з тієї групи мабуть у один голос заявили що без цих двоїх взагалі відмовляються їхати закордон відпочівати?
показать весь комментарий
02.07.2025 13:44 Ответить
"Залатая маладежь". Вся надія, що підростут і наведуть лад у країні!
показать весь комментарий
02.07.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 14:02 Ответить
не лох сваих нэ брасает, рузкей мир 2.0
показать весь комментарий
02.07.2025 14:17 Ответить
Шо ви до людей чіпляєтесь. Дайте їм грамоти за те, що самі ще не поїхали на відпочинок, а тільки дітей відправили! Майте совість!(((
показать весь комментарий
02.07.2025 14:38 Ответить
Які грамоти? Треба Героя України за те що не відправили тещу до Орбана. Була нагода від неї відпочити.
показать весь комментарий
02.07.2025 14:58 Ответить
Їм грамоти, з глузду з'їхав, вони окрім валюти, та цінностей нічого не візьмуть. А грамоти вони нашім бійцям залишають
показать весь комментарий
02.07.2025 15:47 Ответить
А чого?? "Дружна" Угорщина прийме!! Може треба було одразу до "Артеку " домовитися??? Тепер Орбан буде пишатися. Благодійник!! Які ж тупі чиновники у славетному Дніпрі.
показать весь комментарий
02.07.2025 14:40 Ответить
Цензор, а діти чиновника - то вже не діти ? Їм на відпочинок їхати "ніззя" ?
Діти реально можуть поїхати лише у складі організованої групи, бо якщо мати - депутат облради, то їй виїзд за кордон заборонено з 2022 року. Відповідно, якщо вона не одинока мати, а має чоловіка, то йому виїзд за кордон теж заборонено, як військовозобов'язаному (а може і воює, хтозна). При цьому згадуємо, що депутати місцевих рад - то не є оплачувана посада, на відміну від депутатів Верховної Ради, тобто люди ще десь працюють.
То тоді виходить, що якщо дитина народилася в сім'ї депутата місцевої ради - то вже прокляття і вона дитинства не повинна мати, бо у неї мама раз у місяць ходить у "Білий Дім" (у нас так облраду називають в Закарпатті) руку попіднімати на сесії протягом 30-40 хвилин ?

Ніде ж не написано, що відпочинок за бюджетні кошти (я так зрозумів, кошти громадських організацій, в т. ч. міжнародних), ніде не написано, що поїздка мала бути ТІЛЬКИ для дітей військових, ВПО чи з багатодітних сімей . . . в соцмережі, скрін з якої є, просто написано, що їхали зокрема діти УБД, ВПО, але ж це не значить, що іншим не можна і інші - прокаженні, бо воне не ВПО . . . Якщо на 50 чоловік є 2-3 дитини не ВПО чи УБД, то це вже злочин ?

Я розумію контекст новини, мол соціальна справедливість під час війни і все таке. Але вам на Цензорі не здається, що вас вже трошки в соціалізм заносить ? Згадайте той сумний жарт, коли йшла революція 1917 року (жовтнева) і графиня - нащадок декабристів відправила служницю узнати, що там на вулиці відбувається. Та прийшла і каже, там революція. А що хочуть ? Хочуть, аби не було багатих. А графиня, дивно, мій дід піднімав повстання, аби не було бідних . . .

Задумайтеся над цим . . . Дитина депутата нещасної місцевої ради - не проклята, бо народилася в сім'ї депутата нещасної місцевої ради. Вона - теж дитина. І відправити дитину у складі групи на пару днів в Угорщину - це не украсти родовище нафти чи провести тендер за бюджетні гроші по 10-кратних цінах.
Це всього-навсього поїздка дітей, ще і не на бюджетні кошти. Якщо ви зробите акцент на дитині, а не на її мамі, то може ви якось зрозумієте, що ви занадто "збільшовичені". Таке враження, що у вас десь до цих пір партквиток КПСС під подушкою.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:02 Ответить
Шукайте , там не тільки путівки. Путівки - то дрібнота ...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:04 Ответить
Ну якщо тепер зробити цих чинуш зеленосмарагдових учасниками бойових дій то все буде ок.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:10 Ответить
так мадяри у нас вороги, а тут діти чинуш на відпочинок їдуть
це я до того що всім вигідні фіцоорбани, як європейцями якими вони прикриваються коли доходить справа до санкцій та допомоги Україні так і нашим прикоритним які не виконують від слова зовсім евроінтеграційні "завдання" а потім падляботи всюди волають що то словакомадяри винні, а ну ще і поляки сруть у штані євроінтеграторам.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:13 Ответить
У нас та чинуш, це дві різні гілки розвитку народу України
показать весь комментарий
02.07.2025 15:45 Ответить
Свині до свиней поїхали, бо батьки їх послали щоб перевірити надходження грошей від ху...ла, яки вони заробили приймаючи рішення, та грабуючи Україну в інтересах ху....лостану
показать весь комментарий
02.07.2025 15:43 Ответить
 
 