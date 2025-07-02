Дети "слуги народа" из Кривого Рога и местного чиновника получили от облсовета путевки на отдых в Венгрию, - СМИ
Днепропетровский облсовет летом 2023 года отправлял группу детей из Криворожья на отдых в Венгрию. Среди них были и дети депутата от "Слуги народа" и местного чиновника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свої Кривий Ріг".
Как отмечается, путевки должны были получить более сотни детей из семей участников боевых действий, погибших защитников, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц. Об этом дважды отчитывался председатель Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа" Николай Лукашук на собственных страницах в соцсетях.
Впрочем, как выяснили журналисты СВОИХ, в списке счастливчиков оказалась старшая дочь заместителя председателя Металлургического райсовета Александра Кучера. А также двое детей депутата Днепропетровского облсовета Татьяны Чабановой.
СМИ посчитали: согласно декларации, официальный доход семьи Александра Кучера в 2023 году составил более 600 тысяч грн или более 50 тысяч в месяц. Татьяны Чабановой - более 1 млн грн в год (включая продажу квартиры, вероятно, в Ирпене за 580 тысяч грн). В 2024 она указала, что получила более 300 тысяч зарплаты от партии "Слуга народа".
Выглядит так, что эти две семьи не подпадают под статус малообеспеченных. Многодетных также. Ведь в декларации депутата и чиновника указано по двое детей.
Журналисты решили спросить у чиновников, под какую именно категорию подпадают их дети, что им предоставили бесплатный отдых за границу. Кучер после того, как услышал вопрос, бросил трубку. А Чабанова отказалась отвечать по телефону.
"Пожалуйста, делайте мне официальный запрос, я предоставлю ответ. До свидания", - сказала она журналистке.
Из постов Лукашука видим, что организацией поездок занимался Днепропетровский облсовет, который он возглавляет, а также Днепропетровская областная ассоциация органов местного самоуправления и венгерские партнеры по приглашению Украино-Венгерской торгово-промышленной палаты.
Неизвестно, руководствовался ли облсовет при формировании списков партийным принципом. Ведь Лукашук и Чабанова избрались в облсовет от "Слуги народа". Согласно открытым источникам, Татьяна с 2021 года и по сей день является секретарем Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа". А Кучер прошел в Металлургический райсовет от "слуг", но сложил мандат ради должности заместителя главы района.
СВОЇ уже подготовили информационные запросы к чиновникам.
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Бачили очи що обирали
Не збираюсь розплачуватись життя за вибір одноклітинних які привели зрадника до влади.
Зазвичай коли пихаєшь пальці у розетку то тільки твоя відповідальність і ніхто у тому не винен.
Розсадили по місцям прибутковим
мой приговор-
"слуга народа"
А діти Захисників України, отримали грамоти та «цінні одноразові» подарунки?? Таких слуг від зеленського, і повісити не гріх, за використання ними свого службового становища!!?
В ОПУ і ВРУ, таких служок вітають??
Діти ''слуг народу'' Зеленського це вища каста суспільства.
Це ж не ''другосортні'' Українські діти...
https://www.stopfake.org/ru/lozh-petr-poroshenko-poobeshhal-chto-deti-donbassa-budut-sidet-v-podvalah/ Ложь: Петр Порошенко пообещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах
В полной версии его видеовыступления президент Украины говорит не о том, что Украина будет давить на жителей Донбасса, а о том, что из-за того, что Донбасс отрезан от Украины вооруженными боевиками, страдают местные жители, вынужденные сидеть без пенсий и в подвалах.
ну так они тоже, на колчаковских фронтах
Діти реально можуть поїхати лише у складі організованої групи, бо якщо мати - депутат облради, то їй виїзд за кордон заборонено з 2022 року. Відповідно, якщо вона не одинока мати, а має чоловіка, то йому виїзд за кордон теж заборонено, як військовозобов'язаному (а може і воює, хтозна). При цьому згадуємо, що депутати місцевих рад - то не є оплачувана посада, на відміну від депутатів Верховної Ради, тобто люди ще десь працюють.
То тоді виходить, що якщо дитина народилася в сім'ї депутата місцевої ради - то вже прокляття і вона дитинства не повинна мати, бо у неї мама раз у місяць ходить у "Білий Дім" (у нас так облраду називають в Закарпатті) руку попіднімати на сесії протягом 30-40 хвилин ?
Ніде ж не написано, що відпочинок за бюджетні кошти (я так зрозумів, кошти громадських організацій, в т. ч. міжнародних), ніде не написано, що поїздка мала бути ТІЛЬКИ для дітей військових, ВПО чи з багатодітних сімей . . . в соцмережі, скрін з якої є, просто написано, що їхали зокрема діти УБД, ВПО, але ж це не значить, що іншим не можна і інші - прокаженні, бо воне не ВПО . . . Якщо на 50 чоловік є 2-3 дитини не ВПО чи УБД, то це вже злочин ?
Я розумію контекст новини, мол соціальна справедливість під час війни і все таке. Але вам на Цензорі не здається, що вас вже трошки в соціалізм заносить ? Згадайте той сумний жарт, коли йшла революція 1917 року (жовтнева) і графиня - нащадок декабристів відправила служницю узнати, що там на вулиці відбувається. Та прийшла і каже, там революція. А що хочуть ? Хочуть, аби не було багатих. А графиня, дивно, мій дід піднімав повстання, аби не було бідних . . .
Задумайтеся над цим . . . Дитина депутата нещасної місцевої ради - не проклята, бо народилася в сім'ї депутата нещасної місцевої ради. Вона - теж дитина. І відправити дитину у складі групи на пару днів в Угорщину - це не украсти родовище нафти чи провести тендер за бюджетні гроші по 10-кратних цінах.
Це всього-навсього поїздка дітей, ще і не на бюджетні кошти. Якщо ви зробите акцент на дитині, а не на її мамі, то може ви якось зрозумієте, що ви занадто "збільшовичені". Таке враження, що у вас десь до цих пір партквиток КПСС під подушкою.
це я до того що всім вигідні фіцоорбани, як європейцями якими вони прикриваються коли доходить справа до санкцій та допомоги Україні так і нашим прикоритним які не виконують від слова зовсім евроінтеграційні "завдання" а потім падляботи всюди волають що то словакомадяри винні, а ну ще і поляки сруть у штані євроінтеграторам.