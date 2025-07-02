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Новини Корупція в Україні
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Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ

Дніпропетровська облрада влітку 2023 року відправляла групу дітей з Криворіжжя на відпочинок до Угорщини. Серед них були й діти депутатки від "Слуги народу" та місцевого чиновника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свої Кривий Ріг".

Як зазначається, путівки мали отримати понад сотню дітей з родин учасників бойових дій, загиблих захисників, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб. Про це двічі звітував голова Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу" Микола Лукашук на власних сторінках у соцмережах.

Втім, як з’ясували журналісти СВОЇх, у списку щасливчиків опинилася старша донька заступника голови Металургійної райради Олександра Кучера. А також двоє дітей депутатки Дніпропетровської облради Тетяни Чабанової.

ЗМІ порахували: згідно з декларацією, офіційний дохід родини Олександра Кучера у 2023 році становив понад 600 тисяч грн або понад 50 тисяч на місяць. Тетяни Чабанової – понад 1 млн грн на рік (включно з продажем квартири, ймовірно, в Ірпені за 580 тисяч грн). У 2024 вона вказала, що отримала понад 300 тисяч зарплати від партії "Слуга народу".

Видається так, що ці дві родини не підпадають під статус малозабезпечених. Багатодітних також. Адже у декларації депутатки та чиновника вказано по двоє дітей.

Журналісти вирішили запитати у можновладців, під яку саме категорію підпадають їхні діти, що їм надали безоплатний відпочинок за кордоном. Кучер після того, як почув запитання, кинув слухавку. А Чабанова відмовилася відповідати телефоном.

"Будь ласка, робіть мені офіційний запит, я надам відповідь. До побачення", - сказала вона журналістці.

З постів Лукашука бачимо, що організацією поїздок займалася Дніпропетровська облрада, яку він очолює, а також Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування та угорські партнери за запрошенням Україно-Угорської торгово-промислової палати.

путівки для дітей чиновників
путівки для дітей чиновників

Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом. Адже Лукашук та Чабанова обралися до облради від "Слуги народу". Згідно з відкритих джерел, пані Тетяна з 2021 року і донині є секретарем Криворізької міської організації політичної партії "Слуга народу". А Кучер пройшов до Металургійної райради від "слуг", але склав мандат заради посади заступника голови району.

СВОЇ вже підготували інформаційні запити до посадовців.

Автор: 

Угорщина (2366) діти (5189) Кривий Ріг (1371) відпочинок (231) Слуга народу (2823) Дніпропетровська область (3958) Криворізький район (152)


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Топ коментарі
+28
****..хазяяви життя.
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02.07.2025 13:04 Відповісти
+24
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
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02.07.2025 13:06 Відповісти
+23
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
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02.07.2025 13:06 Відповісти
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****..хазяяви життя.
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02.07.2025 13:04 Відповісти
Чесно кажучи взагаліто піх...уй. Мені з 2019 року стало пії...уй, а після 2022 то вже був контрольний у голову.
Бачили очи що обирали
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02.07.2025 13:56 Відповісти
А зе-бобіки розуміють? Сумніваюсь!
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02.07.2025 14:18 Відповісти
Я є кажу мені вже піх....й.
Не збираюсь розплачуватись життя за вибір одноклітинних які привели зрадника до влади.
Зазвичай коли пихаєшь пальці у розетку то тільки твоя відповідальність і ніхто у тому не винен.
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02.07.2025 15:21 Відповісти
А чого так слабо? До якоїсь угорщини... Чи це щоб потім попросити притулку у орбана?
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02.07.2025 13:05 Відповісти
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
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02.07.2025 13:06 Відповісти
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
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02.07.2025 13:06 Відповісти
У, ненавиджу!
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02.07.2025 13:08 Відповісти
Знает весь двор,
мой приговор-
"слуга народа"
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02.07.2025 13:10 Відповісти
Це все Орбан організував, тварина кремлівська.
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02.07.2025 13:11 Відповісти
А списки дітей Орбан власноручно складав і затверджував?...
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02.07.2025 13:14 Відповісти
Так і починається, з дитинства, корупція в Україні!
А діти Захисників України, отримали грамоти та «цінні одноразові» подарунки?? Таких слуг від зеленського, і повісити не гріх, за використання ними свого службового становища!!?
В ОПУ і ВРУ, таких служок вітають??
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02.07.2025 13:12 Відповісти
кривий ріг на 98% за зелю і партію голосував. не подобається? хай самі собі розказують, хто там винен.
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02.07.2025 13:14 Відповісти
клятий порошенко!
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02.07.2025 13:14 Відповісти
Через цих мразот, чиїсь три дитини які підпадають під вимоги, не поїхали.
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02.07.2025 13:14 Відповісти
Нічого дивного - таку владу обрав ''мудрий'' народ.
Діти ''слуг народу'' Зеленського це вища каста суспільства.
Це ж не ''другосортні'' Українські діти...
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02.07.2025 13:15 Відповісти
не трогайте детей, им войной детство изгадили. помню один великий рассуждал как правильные дети пойдут в школу, неправильные будут сидеть в подвалах, - результат оказался поганым для всех
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02.07.2025 13:15 Відповісти
Не ври кацап, хотя для тебя это равносильно сдохнуть.

https://www.stopfake.org/ru/lozh-petr-poroshenko-poobeshhal-chto-deti-donbassa-budut-sidet-v-podvalah/ Ложь: Петр Порошенко пообещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах

В полной версии его видеовыступления президент Украины говорит не о том, что Украина будет давить на жителей Донбасса, а о том, что из-за того, что Донбасс отрезан от Украины вооруженными боевиками, страдают местные жители, вынужденные сидеть без пенсий и в подвалах.
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02.07.2025 13:42 Відповісти
Йди вдавись,чучел.о безмозгле,в цей фейк, який вже давно спростували,вірить тільки дегенерат.
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02.07.2025 13:59 Відповісти
"путівки мали отримати понад сотня дітей з родин учасників бойових дій"

ну так они тоже, на колчаковских фронтах
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02.07.2025 13:15 Відповісти
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02.07.2025 13:16 Відповісти
Все правильно, вони ж вожді. Самі собі на шию навішали цих зелених ублюдків, що ж тепер скиглити.
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02.07.2025 13:16 Відповісти
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02.07.2025 13:17 Відповісти
А другие у вас есть?
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02.07.2025 14:48 Відповісти
Кацапе , пірнай назад у вигрібну яму !
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02.07.2025 15:01 Відповісти
В кривому розі усі питання у виконкомах вирішуються за гроші. Нема грошей проходь повз . Треба ліквідувати усі різноманітні комітети- вони тільки заробляють гроші собі в карман.
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02.07.2025 13:17 Відповісти
Колєги по дружбі з Пуйлом.
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02.07.2025 13:18 Відповісти
Рафік абсалутний неувіновнік
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02.07.2025 13:19 Відповісти
за кордоном такі чиновники пишуть заяву на звільнення і відшкодовують кошти, а у нас ***
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02.07.2025 13:24 Відповісти
А в чому новина? Завжди було так.
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02.07.2025 13:25 Відповісти
Цей слуга вже вважається баригою, чи ще ні?
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02.07.2025 13:35 Відповісти
У них корочек и довидок про службу родине будет побольше,чем у любого настоящего фронтоавка,любой суд пройдут в выйгрышном положении.
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02.07.2025 13:36 Відповісти
Тому "кідераси" у нас рахують середню зарплату і пенсію.
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02.07.2025 13:44 Відповісти
Тиждень...ні про що..організм дитини навіть прилаштуватись не встиг..
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02.07.2025 13:44 Відповісти
А що їм залишалося робити, коли всі діти з тієї групи мабуть у один голос заявили що без цих двоїх взагалі відмовляються їхати закордон відпочівати?
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02.07.2025 13:44 Відповісти
"Залатая маладежь". Вся надія, що підростут і наведуть лад у країні!
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02.07.2025 13:53 Відповісти
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02.07.2025 14:02 Відповісти
не лох сваих нэ брасает, рузкей мир 2.0
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02.07.2025 14:17 Відповісти
Шо ви до людей чіпляєтесь. Дайте їм грамоти за те, що самі ще не поїхали на відпочинок, а тільки дітей відправили! Майте совість!(((
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02.07.2025 14:38 Відповісти
Які грамоти? Треба Героя України за те що не відправили тещу до Орбана. Була нагода від неї відпочити.
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02.07.2025 14:58 Відповісти
Їм грамоти, з глузду з'їхав, вони окрім валюти, та цінностей нічого не візьмуть. А грамоти вони нашім бійцям залишають
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02.07.2025 15:47 Відповісти
А чого?? "Дружна" Угорщина прийме!! Може треба було одразу до "Артеку " домовитися??? Тепер Орбан буде пишатися. Благодійник!! Які ж тупі чиновники у славетному Дніпрі.
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02.07.2025 14:40 Відповісти
Цензор, а діти чиновника - то вже не діти ? Їм на відпочинок їхати "ніззя" ?
Діти реально можуть поїхати лише у складі організованої групи, бо якщо мати - депутат облради, то їй виїзд за кордон заборонено з 2022 року. Відповідно, якщо вона не одинока мати, а має чоловіка, то йому виїзд за кордон теж заборонено, як військовозобов'язаному (а може і воює, хтозна). При цьому згадуємо, що депутати місцевих рад - то не є оплачувана посада, на відміну від депутатів Верховної Ради, тобто люди ще десь працюють.
То тоді виходить, що якщо дитина народилася в сім'ї депутата місцевої ради - то вже прокляття і вона дитинства не повинна мати, бо у неї мама раз у місяць ходить у "Білий Дім" (у нас так облраду називають в Закарпатті) руку попіднімати на сесії протягом 30-40 хвилин ?

Ніде ж не написано, що відпочинок за бюджетні кошти (я так зрозумів, кошти громадських організацій, в т. ч. міжнародних), ніде не написано, що поїздка мала бути ТІЛЬКИ для дітей військових, ВПО чи з багатодітних сімей . . . в соцмережі, скрін з якої є, просто написано, що їхали зокрема діти УБД, ВПО, але ж це не значить, що іншим не можна і інші - прокаженні, бо воне не ВПО . . . Якщо на 50 чоловік є 2-3 дитини не ВПО чи УБД, то це вже злочин ?

Я розумію контекст новини, мол соціальна справедливість під час війни і все таке. Але вам на Цензорі не здається, що вас вже трошки в соціалізм заносить ? Згадайте той сумний жарт, коли йшла революція 1917 року (жовтнева) і графиня - нащадок декабристів відправила служницю узнати, що там на вулиці відбувається. Та прийшла і каже, там революція. А що хочуть ? Хочуть, аби не було багатих. А графиня, дивно, мій дід піднімав повстання, аби не було бідних . . .

Задумайтеся над цим . . . Дитина депутата нещасної місцевої ради - не проклята, бо народилася в сім'ї депутата нещасної місцевої ради. Вона - теж дитина. І відправити дитину у складі групи на пару днів в Угорщину - це не украсти родовище нафти чи провести тендер за бюджетні гроші по 10-кратних цінах.
Це всього-навсього поїздка дітей, ще і не на бюджетні кошти. Якщо ви зробите акцент на дитині, а не на її мамі, то може ви якось зрозумієте, що ви занадто "збільшовичені". Таке враження, що у вас десь до цих пір партквиток КПСС під подушкою.
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02.07.2025 15:02 Відповісти
Шукайте , там не тільки путівки. Путівки - то дрібнота ...
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02.07.2025 15:04 Відповісти
Ну якщо тепер зробити цих чинуш зеленосмарагдових учасниками бойових дій то все буде ок.
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02.07.2025 15:10 Відповісти
так мадяри у нас вороги, а тут діти чинуш на відпочинок їдуть
це я до того що всім вигідні фіцоорбани, як європейцями якими вони прикриваються коли доходить справа до санкцій та допомоги Україні так і нашим прикоритним які не виконують від слова зовсім евроінтеграційні "завдання" а потім падляботи всюди волають що то словакомадяри винні, а ну ще і поляки сруть у штані євроінтеграторам.
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02.07.2025 15:13 Відповісти
У нас та чинуш, це дві різні гілки розвитку народу України
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02.07.2025 15:45 Відповісти
Свині до свиней поїхали, бо батьки їх послали щоб перевірити надходження грошей від ху...ла, яки вони заробили приймаючи рішення, та грабуючи Україну в інтересах ху....лостану
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02.07.2025 15:43 Відповісти
Правила ніхто не порушував: кожен краде на своєму місці, згідно чину. Все нормально!
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02.07.2025 15:53 Відповісти
 
 