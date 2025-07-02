Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ
Дніпропетровська облрада влітку 2023 року відправляла групу дітей з Криворіжжя на відпочинок до Угорщини. Серед них були й діти депутатки від "Слуги народу" та місцевого чиновника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свої Кривий Ріг".
Як зазначається, путівки мали отримати понад сотню дітей з родин учасників бойових дій, загиблих захисників, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб. Про це двічі звітував голова Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу" Микола Лукашук на власних сторінках у соцмережах.
Втім, як з’ясували журналісти СВОЇх, у списку щасливчиків опинилася старша донька заступника голови Металургійної райради Олександра Кучера. А також двоє дітей депутатки Дніпропетровської облради Тетяни Чабанової.
ЗМІ порахували: згідно з декларацією, офіційний дохід родини Олександра Кучера у 2023 році становив понад 600 тисяч грн або понад 50 тисяч на місяць. Тетяни Чабанової – понад 1 млн грн на рік (включно з продажем квартири, ймовірно, в Ірпені за 580 тисяч грн). У 2024 вона вказала, що отримала понад 300 тисяч зарплати від партії "Слуга народу".
Видається так, що ці дві родини не підпадають під статус малозабезпечених. Багатодітних також. Адже у декларації депутатки та чиновника вказано по двоє дітей.
Журналісти вирішили запитати у можновладців, під яку саме категорію підпадають їхні діти, що їм надали безоплатний відпочинок за кордоном. Кучер після того, як почув запитання, кинув слухавку. А Чабанова відмовилася відповідати телефоном.
"Будь ласка, робіть мені офіційний запит, я надам відповідь. До побачення", - сказала вона журналістці.
З постів Лукашука бачимо, що організацією поїздок займалася Дніпропетровська облрада, яку він очолює, а також Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування та угорські партнери за запрошенням Україно-Угорської торгово-промислової палати.
Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом. Адже Лукашук та Чабанова обралися до облради від "Слуги народу". Згідно з відкритих джерел, пані Тетяна з 2021 року і донині є секретарем Криворізької міської організації політичної партії "Слуга народу". А Кучер пройшов до Металургійної райради від "слуг", але склав мандат заради посади заступника голови району.
СВОЇ вже підготували інформаційні запити до посадовців.
Будь ласка, зачекайте...
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Не збираюсь розплачуватись життя за вибір одноклітинних які привели зрадника до влади.
Зазвичай коли пихаєшь пальці у розетку то тільки твоя відповідальність і ніхто у тому не винен.
Розсадили по місцям прибутковим
мой приговор-
"слуга народа"
А діти Захисників України, отримали грамоти та «цінні одноразові» подарунки?? Таких слуг від зеленського, і повісити не гріх, за використання ними свого службового становища!!?
В ОПУ і ВРУ, таких служок вітають??
Діти ''слуг народу'' Зеленського це вища каста суспільства.
Це ж не ''другосортні'' Українські діти...
https://www.stopfake.org/ru/lozh-petr-poroshenko-poobeshhal-chto-deti-donbassa-budut-sidet-v-podvalah/ Ложь: Петр Порошенко пообещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах
В полной версии его видеовыступления президент Украины говорит не о том, что Украина будет давить на жителей Донбасса, а о том, что из-за того, что Донбасс отрезан от Украины вооруженными боевиками, страдают местные жители, вынужденные сидеть без пенсий и в подвалах.
ну так они тоже, на колчаковских фронтах
Діти реально можуть поїхати лише у складі організованої групи, бо якщо мати - депутат облради, то їй виїзд за кордон заборонено з 2022 року. Відповідно, якщо вона не одинока мати, а має чоловіка, то йому виїзд за кордон теж заборонено, як військовозобов'язаному (а може і воює, хтозна). При цьому згадуємо, що депутати місцевих рад - то не є оплачувана посада, на відміну від депутатів Верховної Ради, тобто люди ще десь працюють.
То тоді виходить, що якщо дитина народилася в сім'ї депутата місцевої ради - то вже прокляття і вона дитинства не повинна мати, бо у неї мама раз у місяць ходить у "Білий Дім" (у нас так облраду називають в Закарпатті) руку попіднімати на сесії протягом 30-40 хвилин ?
Ніде ж не написано, що відпочинок за бюджетні кошти (я так зрозумів, кошти громадських організацій, в т. ч. міжнародних), ніде не написано, що поїздка мала бути ТІЛЬКИ для дітей військових, ВПО чи з багатодітних сімей . . . в соцмережі, скрін з якої є, просто написано, що їхали зокрема діти УБД, ВПО, але ж це не значить, що іншим не можна і інші - прокаженні, бо воне не ВПО . . . Якщо на 50 чоловік є 2-3 дитини не ВПО чи УБД, то це вже злочин ?
Я розумію контекст новини, мол соціальна справедливість під час війни і все таке. Але вам на Цензорі не здається, що вас вже трошки в соціалізм заносить ? Згадайте той сумний жарт, коли йшла революція 1917 року (жовтнева) і графиня - нащадок декабристів відправила служницю узнати, що там на вулиці відбувається. Та прийшла і каже, там революція. А що хочуть ? Хочуть, аби не було багатих. А графиня, дивно, мій дід піднімав повстання, аби не було бідних . . .
Задумайтеся над цим . . . Дитина депутата нещасної місцевої ради - не проклята, бо народилася в сім'ї депутата нещасної місцевої ради. Вона - теж дитина. І відправити дитину у складі групи на пару днів в Угорщину - це не украсти родовище нафти чи провести тендер за бюджетні гроші по 10-кратних цінах.
Це всього-навсього поїздка дітей, ще і не на бюджетні кошти. Якщо ви зробите акцент на дитині, а не на її мамі, то може ви якось зрозумієте, що ви занадто "збільшовичені". Таке враження, що у вас десь до цих пір партквиток КПСС під подушкою.
це я до того що всім вигідні фіцоорбани, як європейцями якими вони прикриваються коли доходить справа до санкцій та допомоги Україні так і нашим прикоритним які не виконують від слова зовсім евроінтеграційні "завдання" а потім падляботи всюди волають що то словакомадяри винні, а ну ще і поляки сруть у штані євроінтеграторам.