Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ

Дніпропетровська облрада влітку 2023 року відправляла групу дітей з Криворіжжя на відпочинок до Угорщини. Серед них були й діти депутатки від "Слуги народу" та місцевого чиновника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свої Кривий Ріг".

Як зазначається, путівки мали отримати понад сотню дітей з родин учасників бойових дій, загиблих захисників, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб. Про це двічі звітував голова Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу" Микола Лукашук на власних сторінках у соцмережах.

Втім, як з’ясували журналісти СВОЇх, у списку щасливчиків опинилася старша донька заступника голови Металургійної райради Олександра Кучера. А також двоє дітей депутатки Дніпропетровської облради Тетяни Чабанової.

ЗМІ порахували: згідно з декларацією, офіційний дохід родини Олександра Кучера у 2023 році становив понад 600 тисяч грн або понад 50 тисяч на місяць. Тетяни Чабанової – понад 1 млн грн на рік (включно з продажем квартири, ймовірно, в Ірпені за 580 тисяч грн). У 2024 вона вказала, що отримала понад 300 тисяч зарплати від партії "Слуга народу".

Видається так, що ці дві родини не підпадають під статус малозабезпечених. Багатодітних також. Адже у декларації депутатки та чиновника вказано по двоє дітей.

Журналісти вирішили запитати у можновладців, під яку саме категорію підпадають їхні діти, що їм надали безоплатний відпочинок за кордоном. Кучер після того, як почув запитання, кинув слухавку. А Чабанова відмовилася відповідати телефоном.

"Будь ласка, робіть мені офіційний запит, я надам відповідь. До побачення", - сказала вона журналістці.

З постів Лукашука бачимо, що організацією поїздок займалася Дніпропетровська облрада, яку він очолює, а також Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування та угорські партнери за запрошенням Україно-Угорської торгово-промислової палати.





Невідомо, чи керувалася облрада під час формування списків партійним принципом. Адже Лукашук та Чабанова обралися до облради від "Слуги народу". Згідно з відкритих джерел, пані Тетяна з 2021 року і донині є секретарем Криворізької міської організації політичної партії "Слуга народу". А Кучер пройшов до Металургійної райради від "слуг", але склав мандат заради посади заступника голови району.

СВОЇ вже підготували інформаційні запити до посадовців.