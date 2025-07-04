РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури в Кривому Розі: троє поранених (оновлено)

Російські окупаційні війська атакують ударними безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували місто безпілотниками, виникла пожежа.

Попередньо, поранені двоє чоловіків.

Вілкул пізніше повідомив, що відомо про трьох поранених.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа", - додав він.

Читайте: Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ