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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака шахедів на Кривий Ріг
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РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури в Кривому Розі: троє поранених (оновлено)

Вибухи лунають у Кривому Розі. Місто під атакою шахедів

Російські окупаційні війська атакують ударними безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували місто безпілотниками, виникла пожежа.

Попередньо, поранені двоє чоловіків.

Вілкул пізніше повідомив, що відомо про трьох поранених.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа", - додав він.

Читайте: Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ

Автор: 

Кривий Ріг (1372) обстріл (29640) Шахед (1258) Дніпропетровська область (3968) Криворізький район (153)


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Серед білого дня? ППО до Данії поїхало?
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04.07.2025 11:11 Відповісти
"Буде потужна мстя!" (Втік Бонелох)
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04.07.2025 11:13 Відповісти
У Кривому Розі за Бідосіка мабуть 99% проголосувало у 2019
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04.07.2025 11:32 Відповісти
Цікаво чи відчувають вони хоч щось зараз...
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04.07.2025 11:33 Відповісти
Взагалі то це гнидство з вашого боку...
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04.07.2025 12:31 Відповісти
Зато мамаріма и папасаша внє апаснасті.Нєчєго пєрєживать.Всєм астальним найвеличніший і найдосвідченіший нічєго нє должен.
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04.07.2025 11:59 Відповісти
 
 