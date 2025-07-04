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Новини Фото Атака безпілотників на Кривий Ріг
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Двох рятувальників поранено у Кривому Розі: РФ завдала повторного удару. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу у Кривому Розі постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"По прибутті надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 4 липня 2025 року російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 4 липня 2025 року

Автор: 

Кривий Ріг (1372) обстріл (29640) Дніпропетровська область (3968) Криворізький район (153)


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Виходить, що у московитів, є зворотній зв'язок, з тією територією, по якій вони, тільки що, вели обстріл??!? Коригування, в онлайн часі??
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04.07.2025 15:53 Відповісти
На жаль в нас ждунів повно, які ******* сосію матушку і хочуть що їхні родичі, діти та онуки дохли в муках за примхи божевільного сцаря.
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04.07.2025 16:12 Відповісти
Виходить, що не треба писати маячню, а почитати статут пожежно-рятувальної служби Можливо десь рятувальники і пртїжджають на другу добу....
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04.07.2025 16:14 Відповісти
"Квартал-95" !
І до бабці не ходи...
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04.07.2025 16:18 Відповісти
 
 