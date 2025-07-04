Двох рятувальників поранено у Кривому Розі: РФ завдала повторного удару. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу у Кривому Розі постраждали двоє рятувальників.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"По прибутті надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що 4 липня 2025 року російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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