Двох рятувальників поранено у Кривому Розі: РФ завдала повторного удару. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу у Кривому Розі постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"По прибутті надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 4 липня 2025 року російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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