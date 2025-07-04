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Новини Удари по енергетиці
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РФ зруйнувала дві трансформаторні підстанції у Києві, - ДТЕК

Обстріл Києва. РФ поцілила в підстанції ДТЕК

Під час масованої атаки 4 липня 2025 року російські окупанти атакували обладнання ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованої атаки безпілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйновано дві трансформаторні підстанції", - йдеться в повідомленні.

Енергетики підключили всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі - знову зі світлом.

Тривають роботи з відновлення обладнання.

Також читайте: Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Донеччині, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19811) обстріл (29640) енергетика (2636) ДТЕК (1989) Повітряні атаки на Київ (863)


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Для відновлення треба мабуть піднімати тарифи
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04.07.2025 15:29 Відповісти
Не бзди, свіжезареєстрована кацапська ******. Вам вже підняли на 20%.
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04.07.2025 15:58 Відповісти
Дурень ти серГЕЙ🤣🤣🤣
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04.07.2025 15:59 Відповісти
Жопні жарти - улюблена тема кацапа. Чи не так, любитель *****?
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04.07.2025 16:04 Відповісти
Дурень ти серГЕЙ🤣🤣🤣
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04.07.2025 16:05 Відповісти
Місцеві коригувальники, допомагають московським окупантам!
Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…
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04.07.2025 15:38 Відповісти
 
 