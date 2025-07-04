РФ зруйнувала дві трансформаторні підстанції у Києві, - ДТЕК

Під час масованої атаки 4 липня 2025 року російські окупанти атакували обладнання ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованої атаки безпілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйновано дві трансформаторні підстанції", - йдеться в повідомленні.

Енергетики підключили всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі - знову зі світлом.

Тривають роботи з відновлення обладнання.

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