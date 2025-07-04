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РФ зруйнувала дві трансформаторні підстанції у Києві, - ДТЕК
Під час масованої атаки 4 липня 2025 року російські окупанти атакували обладнання ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час масованої атаки безпілотників було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйновано дві трансформаторні підстанції", - йдеться в повідомленні.
Енергетики підключили всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі - знову зі світлом.
Тривають роботи з відновлення обладнання.
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Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…