Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Донеччині, - ДТЕК

У прифронтовому місті Донецької області російські війська обстріляли бригаду працівників компанії ДТЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл в одному з прифронтових міст. Через обстріли ушкоджена робоча автівка", - йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що працівники не постраждали.

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