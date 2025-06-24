Доба на Донеччині: ворог атакував 12 населених пунктів, вбив п’ятьох цивільних. ФОТОрепортаж

РФ продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Протягом минулої доби, 23 червня, обстріли фіксували у 12 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

Через влучання ворожих БПЛА одну людину поранено в Мирнограді та одну – в Добропіллі, де пошкоджено 2 приватних будинки. У Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Шахівській ТГ пошкоджено 9 будинків: 7 у Володимирівці і 2 у Новоторецькому.

23 червня о 05:00 росіяни обстріляли західну частину Покровська. Внаслідок влучання FPV-дрона загинула жінка, один цивільний чоловік дістав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

О 14:00 ворожа армія дроном атакувала автошлях між м. Покровськ та с. Гришине. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1970 року народження. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

Краматорський район

Торське Дружківської ТГ окупанти обстріляли трьома БПЛА "Герань-2", пошкодили 5 приватних осель. У Лимані – один пошкоджений будинок.

У Краматорську пошкоджено склад. Також пошкоджено склад у Веселій Горі Новодонецької громади.

У Костянтинівці росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутному автобусу з людьми та артилерією по приватному сектору – двоє цивільних осіб загинули, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджено 8 будинків і авто.

Вночі Росія спрямувала 7 безпілотників "Герань-2" на Золоті Пруди Олександрівської ТГ – одна людина загинула, двоє отримали травми. Руйнувань зазнали три домогосподарства.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

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