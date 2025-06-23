Доба на Донеччині: ворог вбив двох людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селище Новоекономічне, села Іванопілля, Мирне, Райське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Волноваський район
Одна людина загинула в Мирному Комарської громади, на яке Росія скинула авіабомбу "УМПБ-30СН". Пошкоджено приватний будинок
Покровський район
Добропілля двічі потрапило під ворожий вогонь, вчора вдень і сьогодні вночі. Є поранений, пошкоджено 7 приватних будинків і цивільне авто.
У Покровську внаслідок удару FPV-дроном поранено мирного жителя. Ще один поранений – у Новоекономічному, пошкоджено домогосподарство. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 3 будинки.
Краматорський район
У Костянтинівці травмовано одну людину, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Два БПЛА окупанти спрямували на Райське Дружківської ТГ – поранили цивільну особу, пошкодили медзаклад.
Краматорськ зазнав обстрілів з РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч" – пошкоджено три приватних будинки та об’єкт інфраструктури.
Шість ракет із ЗРК "С-300" війська РФ випустили по Слов’янську – руйнувань зазнали три підприємства.
Сьогодні під ранок ворог вдарив по Торському та Яровій. Попередньо - без постраждалих.
Бахмутський район
По Сіверську росіяни вдарили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.
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