УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
435 0

Доба на Донеччині: ворог вбив двох людей, ще п’ятеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селище Новоекономічне, села Іванопілля, Мирне, Райське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Волноваський район

Одна людина загинула в Мирному Комарської громади, на яке Росія скинула авіабомбу "УМПБ-30СН". Пошкоджено приватний будинок

Покровський район

Добропілля двічі потрапило під ворожий вогонь, вчора вдень і сьогодні вночі. Є поранений, пошкоджено 7 приватних будинків і цивільне авто.

У Покровську внаслідок удару FPV-дроном поранено мирного жителя. Ще один поранений – у Новоекономічному, пошкоджено домогосподарство. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. 

Краматорський район

У Костянтинівці травмовано одну людину, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Два БПЛА окупанти спрямували на Райське Дружківської ТГ – поранили цивільну особу, пошкодили медзаклад. 

Краматорськ зазнав обстрілів з РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч" – пошкоджено три приватних будинки та об’єкт інфраструктури.

Шість ракет із ЗРК "С-300" війська РФ випустили по Слов’янську – руйнувань зазнали три підприємства.

Сьогодні під ранок ворог вдарив по Торському та Яровій. Попередньо - без постраждалих.

Бахмутський район

По Сіверську росіяни вдарили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: двоє загиблих, серед них – дитина, щонайменше 13 поранених. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (712) Донецька область (8932) Покровськ (695) Бахмутський район (516) Волноваський район (295) Краматорський район (422) Покровський район (737) Сіверськ (122) Мирне (2) Райське (1) Слов’янськ (636) Новоекономічне (21) Добропілля (32) Костянтинівка (36) Іванопілля (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 