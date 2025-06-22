Доба на Донеччині: двоє загиблих, серед них – дитина, щонайменше 13 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 21 червня, російські загарбники атакували міста Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, села Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка, Каленики, Семенівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції Донецької області.

Покровський район

21 червня близько 09:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл FPV-дроном центральної частини м. Покровськ, в результаті якого поранено двох місцевих жителів:

чоловік 1955 р.н. – діагностовано акубаротравму, осколкове поранення тулуба, голови, верхніх та нижніх кінцівок;

жінка 1969 р.н. – діагностовано осколкове поранення поперекового відділу хребта. Обох потерпілих доставлено до Добропільської ЛІЛ.

Близько 16:00 ворожий FPV-дрон влучив у автодорогу між м. Покровськ та м. Родинське. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 цивільних автомобілі: ВАЗ 21099 та Volkswagen Caddy. Інформація щодо потерпілих не надходила.

У Заповідному Шахівської громади зруйновано будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено приватний будинок, у Калениках Лиманської ТГ – 4 домогосподарства.

По Слов’янську росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" – вбили 17-річного хлопця, ще троє людей зазнали поранень: 44-річна мати дитини та двоє чоловіків 44 та 48 років. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирні і 32 приватні будинки, гуртожиток, лікарня, кондитерський цех, три цивільні авто.

Дев’ять ударів витримав Краматорськ, з них 7 авіаударів бомбами "КАБ-250". Одна з бомб поцілила в багатоквартирний будинок, решта – в промислову зону. Наразі відомо про двох поранених, точна кількість постраждалих встановлюється. Ще четверо людей можуть перебувати під завалами. Також дронами пошкоджено дві цивільних вантажівки. На місці бомбового удару тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють парамедики, "білі янголи", слідчі, вибухотехніки, патрульна поліція, ДСНС.

В Іллінівці 1 людина поранена, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 газогони і 2 автівки.

У Білокузьминівці внаслідок удару бомбою "КАБ-250" є поранений, пошкоджено 6 приватних будинків. Одну людину поранено в Іллінівці під час артобстрілу, пошкоджено приватну оселю.

Чотири КАБи ворог спрямував на Семенівку Краматорської ТГ – травмовано двох жінок 51 та 76 років, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 цивільні авто.

