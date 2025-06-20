Росіяни намагалися далі піти в наступ в обхід Костянтинівки, але в них не вийшло, - 93-тя ОМБр

Окупанти намагаються штурмувати поблизу Костянтинівки Донецької області. Використовують переважно невеликі піші групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 93 Бригади Холодний Яр Денис Кардаш.

Як зазначає військовий, ситуація біля Костянтинівки є найважчою. За повідомленням ОТУ "Луганськ", Сили оборони 17 червня відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка - Олександро-Калинове і знищили 18 бронемашин армії РФ.

"Усі бачили, що сталося з цим штурмом. Більша частина техніки згоріла, піхота вся була подавлена. Так, такі штурми зараз — це дуже рідко. Здебільшого вони використовують піші групи маленькі - 3-4 людини, бувають квадроцикли, мотоцикли. А це пішла техніка. Я думаю, будуть пробувати вони не тільки в нас, а і на різних частинах фронту, тому що ми відвикли від такого нападу. І вони думали, що ми не очікуємо.

Плюс, вони працюють по наших пілотах, я думаю, що за їхніми даними розвідки була інформація, що там уже пілотів мало, і вони такі штурми просто не витримають", - зазначив військовий.

"Ми теж бачимо, що техніки мало, техніка здебільшого працює здалеку, це танки. Не бойові. Такі, що обварюють, і вони служать, як підвіз, який використовують при поганій погоді. Здебільшого там рухаються на квадроциклах, мотоциклах. Тут був накат великої кількості техніки, тому що цей напрямок їм дуже цікавий, їм щось вдалося, і вони думали розвивати далі наступ в обхід Костянтинівки, але в них не вийшло", - додав Кардаш.

