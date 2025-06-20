Россияне пытались далее наступать в обход Константиновки, но у них не получилось, - 93-я ОМБр

Оккупанты пытаются штурмовать вблизи Константиновки Донецкой области. Используют преимущественно небольшие пешие группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал главный сержант батальона беспилотных систем 93 Бригады Холодный Яр Денис Кардаш.

Как отмечает военный, ситуация возле Константиновки является самой тяжелой. По сообщению ОТГ "Луганск", Силы обороны 17 июня отбили штурм в направлении населенных пунктов Яблоновка - Александро-Калиново и уничтожили 18 бронемашин армии РФ.

"Все видели, что произошло с этим штурмом. Большая часть техники сгорела, пехота вся была подавлена. Да, такие штурмы сейчас - это очень редко. В основном они используют пешие группы маленькие - 3-4 человека, бывают квадроциклы, мотоциклы. А это пошла техника. Я думаю, будут пробовать они не только у нас, а и на разных частях фронта, потому что мы отвыкли от такого нападения. И они думали, что мы не ожидаем.

Плюс, они работают по нашим пилотам, я думаю, что по их данным разведки была информация, что там уже пилотов мало, и они такие штурмы просто не выдержат", - отметил военный.

"Мы тоже видим, что техники мало, техника в основном работает издалека, это танки. Не боевые. Такие, что обваривают, и они служат, как подвоз, который используют при плохой погоде. В основном там двигаются на квадроциклах, мотоциклах. Здесь был накат большого количества техники, потому что это направление им очень интересно, им что-то удалось, и они думали развивать дальше наступление в обход Константиновки, но у них не получилось", - добавил Кардаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг ударил по 14 населенным пунктам, 13 человек получили ранения. ФОТОрепортаж