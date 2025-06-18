ВСУ отразили атаку врага на Донетчине: уничтожили 18 бронемашин и 13 мотоциклов с оккупантами, - ОТГ "Луганск"

Силы обороны 17 июня отразили штурм в направлении населенных пунктов Яблоновка и Александро-Калиново и уничтожили 18 бронемашин РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил отдел коммуникаций ОТГ "Луганск".

"В период с 19:00 до 21:20 противник совершил масштабную наступательную операцию в несколько волн с разными интервалами при поддержке 23 бронированных боевых машин (ББМ) и 13 мотоциклов.

К атаке было привлечено до 100 военнослужащих оккупационных войск. Огневое поражение велось из всего имеющегося вооружения, вследствие чего техника активно уничтожалась, а пехота пыталась рассредоточиться при этом в близлежащих лесополосах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСУВ "Хортица"

Подразделения Сил обороны отразили атаку противника, уничтожили 18 единиц бронетехники и все 13 мотоциклов вместе с вражеским личным составом. Еще 5 ББМ получили повреждения различной степени.