ВСУ отразили атаку врага на Донетчине: уничтожили 18 бронемашин и 13 мотоциклов с оккупантами, - ОТГ "Луганск"

Бои на Покровском направлении

Силы обороны 17 июня отразили штурм в направлении населенных пунктов Яблоновка и Александро-Калиново и уничтожили 18 бронемашин РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил отдел коммуникаций ОТГ "Луганск".

"В период с 19:00 до 21:20 противник совершил масштабную наступательную операцию в несколько волн с разными интервалами при поддержке 23 бронированных боевых машин (ББМ) и 13 мотоциклов.

К атаке было привлечено до 100 военнослужащих оккупационных войск. Огневое поражение велось из всего имеющегося вооружения, вследствие чего техника активно уничтожалась, а пехота пыталась рассредоточиться при этом в близлежащих лесополосах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСУВ "Хортица"

Подразделения Сил обороны отразили атаку противника, уничтожили 18 единиц бронетехники и все 13 мотоциклов вместе с вражеским личным составом. Еще 5 ББМ получили повреждения различной степени.

Автор: 

Донецкая область (10836) ББМ (31) Краматорский район (717) Покровский район (1016) Яблоновка (25) Константиновка (44) Олександро (13)
Вся кацапська тупая мразь пішла до пекла
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.06.2025 22:54 Ответить
ЗСУ - КРАЩІ!
18.06.2025 23:25 Ответить
 
 