Войска РФ пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСГВ "Хортица"
Российские войска пытаются прорваться в Константиновку с Покровского направления и взять населенный пункт в кольцо с трех направлений. Сейчас там идут ожесточенные бои.
Об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно. Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часова Яра - там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли достичь успеха ни на одном из них", - отметил он.
По словам представителя ОСГВ, сейчас рашисты пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Сейчас там идут наиболее ожесточенные бои.
В то же время Трегубов отметил: на Покровском направлении российские захватчики сосредоточили наибольшие свои силы.
У Новополі російські війська закріпилися у північній та південній частинах. На південь і на південний захід від Бурлацького противник зайняв два опорні пункти на ділянці площею до 2.82 км² і штурмує в напрямку населеного пункту Шевченко.
У межиріччі Вовча-Мокрі Яли противник закріпився у північній частині Комара і штурмує населений пункт Перебудова, що примикає до Комара з півночі.
Також бої продовжуються в районі населеного пункту Запоріжжя, де російські війська збільшили кількість артилерійських ударів.
Новопавлівський напрямок:
Йдуть бої за населені пункти Новомиколаївка та Новосергіївка.
На західній околиці Горіховеого та північніше вздовж двох лісосмуг українські війська відбили атаки противника у напрямку кордону з Дніпропетровською областю.
На Покровському та Костянтинівському напрямах зберігається висока інтенсивність бойових дій.
У центральній частині Часового Яру російські війська продовжують штурмувати район багатоповерхової забудови на південь від «Часівярського вогнетривкого комбінату» та мікрорайону Шевченко, додана сіра зона.
В районі Ступочок продовжуються бойові зіткнення.
Сіверський напрямок:
Після закріплення на захід від Білогорівки та на східній околиці Григорівки російські війська на мотоциклах продовжують атаки у напрямку населеного пункту Серебрянка. Українським дронарям вдалося відбити атаку на дорозі між Серебрянкою та Григорівкою, і ця атака вже не перша за останні дні.
У східній та центральній частинах Григорівки додано зону контролю противника, а решту частину населеного пункту, - до сірої зони, бо до неї вже входили російські штурмовики, які потрапили під удар українських дронів і відійшли в центральну частину."