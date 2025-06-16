Войска РФ пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорваться в Константиновку с Покровского направления и взять населенный пункт в кольцо с трех направлений. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений уже давно. Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часова Яра - там, где прорвутся первыми, но за полтора года они не смогли достичь успеха ни на одном из них", - отметил он.

По словам представителя ОСГВ, сейчас рашисты пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления через трассу Покровск-Константиновка и продвинуться дальше. Сейчас там идут наиболее ожесточенные бои.

В то же время Трегубов отметил: на Покровском направлении российские захватчики сосредоточили наибольшие свои силы.

