Війська РФ намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорватися до Костянтинівки з Покровського напрямку та взяти населений пункт у кільце з трьох напрямків. Зараз там йдуть запеклі бої.

Про це у телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них", - зазначив він.

За словами речника ОСУВ, зараз рашисти намагаються зайти до Костянтинівки з Покровського напрямку через трасу Покровськ-Костянтинівка й просунутися далі. Зараз там тривають найбільш запеклі бої.

Водночас Трегубов наголосив: на Покровському напрямку російські загарбники зосередили найбільші свої сили.

