Війська РФ намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків, - ОСУВ "Хортиця"
Російські війська намагаються прорватися до Костянтинівки з Покровського напрямку та взяти населений пункт у кільце з трьох напрямків. Зараз там йдуть запеклі бої.
Про це у телеефірі повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росіяни намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків вже давно. Якщо раніше вони намагалися зайти до неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, але за півтора року вони не змогли досягти успіху на жодному з них", - зазначив він.
За словами речника ОСУВ, зараз рашисти намагаються зайти до Костянтинівки з Покровського напрямку через трасу Покровськ-Костянтинівка й просунутися далі. Зараз там тривають найбільш запеклі бої.
Водночас Трегубов наголосив: на Покровському напрямку російські загарбники зосередили найбільші свої сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Новополі російські війська закріпилися у північній та південній частинах. На південь і на південний захід від Бурлацького противник зайняв два опорні пункти на ділянці площею до 2.82 км² і штурмує в напрямку населеного пункту Шевченко.
У межиріччі Вовча-Мокрі Яли противник закріпився у північній частині Комара і штурмує населений пункт Перебудова, що примикає до Комара з півночі.
Також бої продовжуються в районі населеного пункту Запоріжжя, де російські війська збільшили кількість артилерійських ударів.
Новопавлівський напрямок:
Йдуть бої за населені пункти Новомиколаївка та Новосергіївка.
На західній околиці Горіховеого та північніше вздовж двох лісосмуг українські війська відбили атаки противника у напрямку кордону з Дніпропетровською областю.
На Покровському та Костянтинівському напрямах зберігається висока інтенсивність бойових дій.
У центральній частині Часового Яру російські війська продовжують штурмувати район багатоповерхової забудови на південь від «Часівярського вогнетривкого комбінату» та мікрорайону Шевченко, додана сіра зона.
В районі Ступочок продовжуються бойові зіткнення.
Сіверський напрямок:
Після закріплення на захід від Білогорівки та на східній околиці Григорівки російські війська на мотоциклах продовжують атаки у напрямку населеного пункту Серебрянка. Українським дронарям вдалося відбити атаку на дорозі між Серебрянкою та Григорівкою, і ця атака вже не перша за останні дні.
У східній та центральній частинах Григорівки додано зону контролю противника, а решту частину населеного пункту, - до сірої зони, бо до неї вже входили російські штурмовики, які потрапили під удар українських дронів і відійшли в центральну частину."