ЗСУ відбили атаку ворога на Донеччині: знищили 18 бронемашин та 13 мотоциклів з окупантами, - ОТУ "Луганськ"

Сили оборони 17 червня відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове і знищили 18 бронемашин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це повідомив відділ комунікацій оту "Луганськ"

"У період з 19:00 до 21:20 противник здійснив масштабну наступальну операцію у кілька хвиль із різними інтервалами, за підтримки 23 броньованих бойових машин (ББМ) та 13 мотоциклів.

До атаки було залучено до 100 військовослужбовців окупаційних військ. Вогневе ураження велося зі всього наявного озброєння, внаслідок чого техніка активно знищувалася, а піхота намагалася розосередитися при цьому в прилеглих лісосмугах".

Підрозділи Сил оборони відбили атаку противника, знищили 18 одиниць бронетехніки та всі 13 мотоциклів разом із ворожим особовим складом. Ще 5 ББМ зазнали пошкоджень різного ступеня.