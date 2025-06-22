Сутки в Донецкой области: двое погибших, среди них – ребенок, не менее 13 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 21 июня, российские захватчики атаковали города Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, села Белокузьминовка, Иванополье, Ильиновка, Каленики, Семеновка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции Донецкой области.
Покровский район
21 июня около 09:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел FPV-дроном центральной части г. Покровск, в результате которого ранены двое местных жителей:
- мужчина 1955 г.р. - диагностирована акубаротравма, осколочное ранение туловища, головы, верхних и нижних конечностей;
- женщина 1969 г.р. - диагностировано осколочное ранение поясничного отдела позвоночника. Оба пострадавших доставлены в Добропольскую ЛПУ.
Около 16:00 вражеский FPV-дрон попал в автодорогу между г. Покровск и г. Родинское. В результате обстрела повреждены 2 гражданских автомобиля: ВАЗ 21099 и Volkswagen Caddy. Информация о пострадавших не поступала.
В Заповедном Шаховской громады разрушен дом.
Краматорский район
В Лимане поврежден частный дом, в Калениках Лиманской ТГ - 4 домохозяйства.
По Славянску россияне ударили 4 бомбами "КАБ-250" - убили 17-летнего парня, еще три человека получили ранения: 44-летняя мать ребенка и двое мужчин 44 и 48 лет. Разрушениям подверглись 4 многоквартирных и 32 частных дома, общежитие, больница, кондитерский цех, три гражданских авто.
Девять ударов выдержал Краматорск, из них 7 авиаударов бомбами "КАБ-250". Одна из бомб попала в многоквартирный дом, остальные - в промышленную зону. Известно о двух раненых, точное количество пострадавших устанавливается. Еще четыре человека могут находиться под завалами. Также дронами повреждены два гражданских грузовика. На месте бомбового удара продолжаются поисково-спасательные работы, работают парамедики, "белые ангелы", следователи, взрывотехники, патрульная полиция, ГСЧС.
В Ильиновке 1 человек ранен, поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, многоэтажка, 2 газопровода и 2 автомобиля.
В Белокузьминовке в результате удара бомбой "КАБ-250" есть раненый, повреждены 6 частных домов. Один человек ранен в Ильиновке во время артобстрела, поврежден частный дом.
Четыре КАБа враг направил на Семеновку Краматорской ТГ - травмированы две женщины 51 и 76 лет, повреждены 28 частных домов, 2 гражданских авто.
