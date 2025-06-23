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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: враг убил двух человек, еще пятеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг атаковал 10 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Покровск, Северск, Славянск, поселок Новоэкономичное, села Иванополье, Мирное, Райское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Волновахский район

Один человек погиб в Мирном Комарской громады, на которое Россия сбросила авиабомбу "УМПБ-30СН". Поврежден частный дом.

Покровский район

Доброполье дважды попало под вражеский огонь, вчера днем и сегодня ночью. Есть раненый, повреждены 7 частных домов и гражданское авто.

В Покровске в результате удара FPV-дроном ранен мирный житель. Еще один раненый - в Новоэкономичном, повреждено домохозяйство. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 3 дома.

Краматорский район

В Константиновке травмирован один человек, поврежден объект инфраструктуры. Два БПЛА оккупанты направили на Райское Дружковской ТГ - ранили гражданское лицо, повредили медучреждение.

Краматорск подвергся обстрелам из РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч" - повреждены три частных дома и объект инфраструктуры.

Шесть ракет из ЗРК "С-300" войска РФ выпустили по Славянску - разрушениям подверглись три предприятия.

Сегодня под утро враг ударил по Торскому и Яровой. Предварительно - без пострадавших.

Бахмутский район

По Северску россияне ударили из артиллерии - убили гражданское лицо, повредили частный дом.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2333) Донецкая область (10119) Покровск (663) Бахмутский район (511) Волновахский район (295) Краматорский район (417) Покровский район (728) Северск (122) Мирное (2) Райское (1) Славянск (2609) Новоэкономическое (21) Доброполье (31) Константиновка (37) Иванополье (24)


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