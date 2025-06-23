Сутки на Донетчине: враг убил двух человек, еще пятеро получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг атаковал 10 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Покровск, Северск, Славянск, поселок Новоэкономичное, села Иванополье, Мирное, Райское.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Волновахский район
Один человек погиб в Мирном Комарской громады, на которое Россия сбросила авиабомбу "УМПБ-30СН". Поврежден частный дом.
Покровский район
Доброполье дважды попало под вражеский огонь, вчера днем и сегодня ночью. Есть раненый, повреждены 7 частных домов и гражданское авто.
В Покровске в результате удара FPV-дроном ранен мирный житель. Еще один раненый - в Новоэкономичном, повреждено домохозяйство. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 3 дома.
Краматорский район
В Константиновке травмирован один человек, поврежден объект инфраструктуры. Два БПЛА оккупанты направили на Райское Дружковской ТГ - ранили гражданское лицо, повредили медучреждение.
Краматорск подвергся обстрелам из РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч" - повреждены три частных дома и объект инфраструктуры.
Шесть ракет из ЗРК "С-300" войска РФ выпустили по Славянску - разрушениям подверглись три предприятия.
Сегодня под утро враг ударил по Торскому и Яровой. Предварительно - без пострадавших.
Бахмутский район
По Северску россияне ударили из артиллерии - убили гражданское лицо, повредили частный дом.
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