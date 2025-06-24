Сутки на Донетчине: враг атаковал 12 населенных пунктов, убил пятерых мирных жителей. ФОТОрепортаж

РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки, 23 июня, обстрелы фиксировали в 12 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Из-за попадания вражеских БПЛА один человек ранен в Мирнограде и один - в Доброполье, где повреждены 2 частных дома. В Родинском повреждена многоэтажка. В Шаховской ТГ повреждено 9 домов: 7 - во Владимировке и 2 - в Новоторецком.

23 июня в 05:00 россияне обстреляли западную часть Покровска. В результате попадания FPV-дрона погибла женщина, один гражданский мужчина получил ранения. Поврежден частный жилой дом.

В 14:00 вражеская армия дроном атаковала автодорогу между г. Покровск и с. Гришино. В результате обстрела погиб мужчина 1970 года рождения. Информация о повреждениях не поступала.

Краматорский район

Торское Дружковской ТГ оккупанты обстреляли тремя БПЛА "Герань-2", повредили 5 частных домов. В Лимане - один поврежденный дом.

В Краматорске поврежден склад. Также поврежден склад в Веселой Горе Новодонецкой громады.

В Константиновке россияне ударили FPV-дроном по маршрутному автобусу с людьми и артиллерией по частному сектору - двое гражданских лиц погибли, еще двое получили ранения. Повреждены 8 домов и авто.

Ночью Россия направила 7 беспилотников "Герань-2" на Золотые Пруды Александровской ТГ - один человек погиб, двое получили травмы. Разрушениям подверглись три домохозяйства.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

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