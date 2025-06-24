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Новости Обстрелы Донетчины
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Россияне обстреляли бригаду энергетиков на Донетчине, - ДТЭК

РФ атаковала энергестов ДТЭК в Днепропетровской области

В прифронтовом городе Донецкой области российские войска обстреляли бригаду работников компании ДТЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел в одном из прифронтовых городов. Из-за обстрелов повреждена рабочая машина", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что работники не пострадали.

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Автор: 

Донецкая область (10126) ДТЭК (524)


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