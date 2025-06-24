Россияне обстреляли бригаду энергетиков на Донетчине, - ДТЭК
В прифронтовом городе Донецкой области российские войска обстреляли бригаду работников компании ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.
"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел в одном из прифронтовых городов. Из-за обстрелов повреждена рабочая машина", - говорится в заявлении.
В компании отметили, что работники не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль