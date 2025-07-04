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Новости Удары по энергетике
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РФ разрушила две трансформаторные подстанции в Киеве, - ДТЭК

Обстрел Киева. РФ попала в подстанции ДТЭК

Во время массированной атаки 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали оборудование ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Энергетики подключили все дома к резервным схемам питания. Сейчас все - снова со светом.

Продолжаются работы по восстановлению оборудования.

Также читайте: Россияне обстреляли бригаду энергетиков в Донецкой области, - ДТЭК

Автор: 

Киев (25811) обстрел (28318) энергетика (2583) ДТЭК (524) Воздушные атаки на Киев (806)


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Для відновлення треба мабуть піднімати тарифи
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04.07.2025 15:29 Ответить
Не бзди, свіжезареєстрована кацапська ******. Вам вже підняли на 20%.
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04.07.2025 15:58 Ответить
Дурень ти серГЕЙ🤣🤣🤣
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04.07.2025 15:59 Ответить
Жопні жарти - улюблена тема кацапа. Чи не так, любитель *****?
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04.07.2025 16:04 Ответить
Дурень ти серГЕЙ🤣🤣🤣
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04.07.2025 16:05 Ответить
Місцеві коригувальники, допомагають московським окупантам!
Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…
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04.07.2025 15:38 Ответить
 
 