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РФ разрушила две трансформаторные подстанции в Киеве, - ДТЭК
Во время массированной атаки 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали оборудование ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.
Энергетики подключили все дома к резервным схемам питания. Сейчас все - снова со светом.
Продолжаются работы по восстановлению оборудования.
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Але вішати їх, за такі дії, у зеленського стефанчука шмигаля та отієї дивно групи осіб з РНБОУ, на 4 році повномасштабних Убивств Українців, ніяк не виходить!! Це ж не їх убивають!! А Українців, а то таке…