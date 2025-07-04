РФ разрушила две трансформаторные подстанции в Киеве, - ДТЭК

Во время массированной атаки 4 июля 2025 года российские оккупанты атаковали оборудование ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированной атаки беспилотников было повреждено оборудование ДТЭК и разрушены две трансформаторные подстанции", - говорится в сообщении.

Энергетики подключили все дома к резервным схемам питания. Сейчас все - снова со светом.

Продолжаются работы по восстановлению оборудования.

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