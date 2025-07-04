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Вибухи пролунали в Дніпрі та Павлограді. Загроза балістики
У Дніпра та Павлограді пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики за сходу та небезпеку для Дніпра.
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Поділля16
показати весь коментар04.07.2025 16:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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