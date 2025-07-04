Вибухи пролунали в Дніпрі та Павлограді. Загроза балістики

У Дніпра та Павлограді пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики за сходу та небезпеку для Дніпра.

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