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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Вибухи пролунали в Дніпрі та Павлограді. Загроза балістики

Обстріл Дніпра та області 4 липня. Що відомо

У Дніпра та Павлограді пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики за сходу та небезпеку для Дніпра.

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Автор: 

Дніпро (3327) обстріл (29640) Павлоград (130) Дніпропетровська область (3968) Дніпровський район (124) Павлоградський район (29)


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Чули. Дуже гучно. Кацапи - терористи. Горіти їм в пеклі!!!
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04.07.2025 16:21 Відповісти
 
 