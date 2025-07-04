Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: троє поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено)
Російські війська ввечері 4 липня знову атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Є постраждалі.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо, двоє поранених. Працюють усі рятувальні та комунальні служби", - зазначив він.
У місті також розгорнули штаб допомоги, де видаватимуть будматеріали та прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.
За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у місті виникла пожежа.
Оновлено 19:30. Згодом в ОВА уточнили, що вже троє постраждалих через вечірню атаку. Одна поранена людина – "важка". Решта у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що зранку 4 липня 2025 року російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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