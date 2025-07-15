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Новости Ракетная атака на Кривой Рог
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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (обновлено)

Рада Украина-НАТО обсудит применение ракеты

Вечером 15 июля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя - еще "Шахеды" на подходе к городу", - написал он.

Обновление

Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что вследствие атаки вспыхнул пожар.

"Предварительно, есть пострадавшие. Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах. Детали позже", - написал он.

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Автор: 

Кривой Рог (1418) обстрел (28539) ракеты (3656) Днепропетровская область (4229) Криворожский район (148) война в Украине (5210)


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Які там шашеди. Гупануло неміряно.
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15.07.2025 23:23 Ответить
А тепер заспокойся, і ще раз перечитай хоча б заголовок.
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15.07.2025 23:41 Ответить
+
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15.07.2025 23:42 Ответить
Да я і не хвилювався. Ще 3 балістики прилетіло. Від мене Іскандер в 100 метрах вже прилітав. В 200 теж. До кілометра 3 рази. До 5-ти я рахувати задовбався. Кривий Ріг. А останні 20 хвилин нарешті шахеди прилетіли. Було як на Новий Рік в Олбані. На вигляд всіх посбивали.
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16.07.2025 00:17 Ответить
Все ще прилітає та прилітає.
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16.07.2025 00:25 Ответить
 
 