Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (обновлено)
Вечером 15 июля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя - еще "Шахеды" на подходе к городу", - написал он.
Обновление
Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что вследствие атаки вспыхнул пожар.
"Предварительно, есть пострадавшие. Громко также было в Днепровском и Синельниковском районах. Детали позже", - написал он.
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