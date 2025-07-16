Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом (оновлено)
В ніч на 15 липня росіяни атакують Кривий Ріг безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких", - написав він.
Станом на 00:41 повідомляється про 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста.
В місті масштабні відключення світла.
Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах.
Раніше повідомлялось про ракетну атаку на Кривий Ріг.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Max Shela
показати весь коментар16.07.2025 00:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ukrainian Tarot
показати весь коментар16.07.2025 01:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
stanis nasvaiko
показати весь коментар16.07.2025 01:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль