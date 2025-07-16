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Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
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Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом (оновлено)

шахеди

В ніч на 15 липня росіяни атакують Кривий Ріг безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких", - написав він.

Станом на 00:41 повідомляється про 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста.

В місті масштабні відключення світла.

Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах.

Раніше повідомлялось про ракетну атаку на Кривий Ріг.

Читайте: Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4519) Кривий Ріг (1377) Шахед (1301) Дніпропетровська область (4012) Криворізький район (160) війна в Україні (5268)


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Киев не могут атаковать и пошли на город Зеленского,******,,,
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16.07.2025 00:41 Відповісти
Хотіли бомбануть мамуриму в Ізраїлі але засцяли. Залишився Кривий Ріг
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16.07.2025 01:08 Відповісти
Зєля -сцикун , не хоче бити по своїмх компаньонам у маскві. Саме тому його московськи куратори безкарно обстрілюють Україну. (У нього скоріше за все російський пачпорт.)
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16.07.2025 01:34 Відповісти
 
 