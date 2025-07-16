Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА, в місті перебої зі світлом (оновлено)

В ніч на 15 липня росіяни атакують Кривий Ріг безпілотниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких", - написав він.

Станом на 00:41 повідомляється про 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста.

В місті масштабні відключення світла.

Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах.

Раніше повідомлялось про ракетну атаку на Кривий Ріг.

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