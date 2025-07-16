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Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
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Кривой Рог - под массированной атакой БПЛА, в городе перебои со светом (обновлено)

шахеди

В ночь на 15 июля россияне атакуют Кривой Рог беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Город - под массированной "шахедной" атакой. Уже более 10 "приходов" и более 10 "шахедов" еще в воздухе. Пожар. Берегите себя и своих близких", - написал он.

По состоянию на 00:41 сообщается о 20 "приходах". Еще 15 "шахедов" - в воздухе на подлете в город.

В городе масштабные отключения света.

Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах.

Ранее сообщалось о ракетной атаке на Кривой Рог.

Читайте: Оккупанты второй раз за день атаковали Кривой Рог: 8 раненых, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3939) Кривой Рог (1418) Шахед (1297) Днепропетровская область (4230) Криворожский район (148) война в Украине (5229)


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Киев не могут атаковать и пошли на город Зеленского,******,,,
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16.07.2025 00:41 Ответить
Хотіли бомбануть мамуриму в Ізраїлі але засцяли. Залишився Кривий Ріг
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16.07.2025 01:08 Ответить
Зєля -сцикун , не хоче бити по своїмх компаньонам у маскві. Саме тому його московськи куратори безкарно обстрілюють Україну. (У нього скоріше за все російський пачпорт.)
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16.07.2025 01:34 Ответить
І російські рахунки.
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16.07.2025 02:16 Ответить
Він продовжує працювати над перехоплювачами,над далекобійними дронами та ракетами,балістикою,але виходить гарний гундосий трьох.
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16.07.2025 04:26 Ответить
 
 