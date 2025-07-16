Кривой Рог - под массированной атакой БПЛА, в городе перебои со светом (обновлено)
В ночь на 15 июля россияне атакуют Кривой Рог беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Город - под массированной "шахедной" атакой. Уже более 10 "приходов" и более 10 "шахедов" еще в воздухе. Пожар. Берегите себя и своих близких", - написал он.
По состоянию на 00:41 сообщается о 20 "приходах". Еще 15 "шахедов" - в воздухе на подлете в город.
В городе масштабные отключения света.
Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах.
Ранее сообщалось о ракетной атаке на Кривой Рог.
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