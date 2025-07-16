"Шахеды" поразили инфраструктурный объект в Измаильском районе: вспыхнул пожар.

В ночь на 16 июля враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Измаильской районной государственной администрации.

Как отмечается, в результате воздушного нападения был поражен инфраструктурный объект на территории района. Возник пожар, ГСЧС борется с огнем.

"Пострадавших, к счастью, нет. Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие. Также отмечалось, что враг массированно атаковал "шахедами" Винницу. В городе есть попадания в объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, 4 человека ранены.