Ночная атака на Одесщину: повреждено отделение "Нової пошти". ФОТОрепортаж

В ночь на 30 мая российские захватчики атаковали Одесскую область беспилотниками. В Измаиле повреждено здание "Нової пошти".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

В результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения "Нової пошти". Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв.

Погибших и раненых нет.

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