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Ночная атака на Одесщину: повреждено отделение "Нової пошти". ФОТОрепортаж
В ночь на 30 мая российские захватчики атаковали Одесскую область беспилотниками. В Измаиле повреждено здание "Нової пошти".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
В результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения "Нової пошти". Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв.
Погибших и раненых нет.
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Utred Ragnarsson
показать весь комментарий30.05.2025 08:02 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Fox Fox #573921
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Магирус
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igor koval #550777
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Огусто
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Vsevolod Marchenko #551075
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Виктор Шевченко
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