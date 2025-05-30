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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Ночная атака на Одесщину: повреждено отделение "Нової пошти". ФОТОрепортаж

В ночь на 30 мая российские захватчики атаковали Одесскую область беспилотниками. В Измаиле повреждено здание "Нової пошти".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

В результате атаки беспилотников возник пожар и разрушение отделения "Нової пошти". Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели, совместно с работниками Национальной гвардии Украины, ликвидировали пожар на площади 300 м кв.

Погибших и раненых нет.

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Одесская область
Одесская область
Одесская область
Одесская область

Автор: 

Измаил (152) обстрел (27699) Одесская область (3627) Новая почта (62) Измаильский район (7)


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Асиметрична відповідь? Ні, блазень юдомалорос про таке навіть подумати боїться.
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30.05.2025 08:02 Ответить
щас кацапня напише - Хімарси і Ф16 в посилках поставляли
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30.05.2025 08:04 Ответить
Коли стоїть задача знищити ворога, пофіг куди бити. Нічого ніхто не напише
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30.05.2025 08:14 Ответить
..а імпотентна трумпівська Омерика готова обговорювати "обгунтовані вимоги" терориста *****..
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30.05.2025 08:05 Ответить
В 2022 році, десь в такий час і саме о восьмій годині, коли люди якось йшли до робити орки ракетою розвалили наш лог центр Нової пошти. Були загиблі співробітники. З тривогами та укриттями тоді було дуже складно.
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30.05.2025 08:06 Ответить
Китайський хазяїн за таке Балодью по лисині не погладить.
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30.05.2025 08:13 Ответить
Для мене ЗЕленський гнида із гнид.Де твої "помсти і відповіді" якими ти залякував ерефію? Ах,вспомнив,ти санкціями обкладуєш фізичні та юридичні особи оркостана.Ти балабол,тріпло,барахло і брехло.
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30.05.2025 09:13 Ответить
 
 