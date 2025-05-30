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Новини Фото Обстріли Одещини
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Нічна атака на Одещину: знищено відділення "Нової пошти". ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 травня російські загарбники атакували Одещину безпілотниками. В Ізмаїлі пошкоджено будівлю "Нової пошти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Одеської області

Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення "Нової Пошти". Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 м кв.

Загиблих та поранених немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дронами по Одещині: постраждав 14-річний хлопець. Спалахнули пожежі, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Одещина
Одещина
Одещина
Одещина

Автор: 

Ізмаїл (167) обстріл (29021) Одеська область (3281) Нова пошта (351) Ізмаїльський район (7)


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Асиметрична відповідь? Ні, блазень юдомалорос про таке навіть подумати боїться.
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30.05.2025 08:02 Відповісти
щас кацапня напише - Хімарси і Ф16 в посилках поставляли
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30.05.2025 08:04 Відповісти
Коли стоїть задача знищити ворога, пофіг куди бити. Нічого ніхто не напише
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30.05.2025 08:14 Відповісти
..а імпотентна трумпівська Омерика готова обговорювати "обгунтовані вимоги" терориста *****..
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30.05.2025 08:05 Відповісти
В 2022 році, десь в такий час і саме о восьмій годині, коли люди якось йшли до робити орки ракетою розвалили наш лог центр Нової пошти. Були загиблі співробітники. З тривогами та укриттями тоді було дуже складно.
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30.05.2025 08:06 Відповісти
Китайський хазяїн за таке Балодью по лисині не погладить.
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30.05.2025 08:13 Відповісти
Для мене ЗЕленський гнида із гнид.Де твої "помсти і відповіді" якими ти залякував ерефію? Ах,вспомнив,ти санкціями обкладуєш фізичні та юридичні особи оркостана.Ти балабол,тріпло,барахло і брехло.
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30.05.2025 09:13 Відповісти
 
 