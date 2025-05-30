Нічна атака на Одещину: знищено відділення "Нової пошти". ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 травня російські загарбники атакували Одещину безпілотниками. В Ізмаїлі пошкоджено будівлю "Нової пошти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Одеської області

Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення "Нової Пошти". Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 м кв.

Загиблих та поранених немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дронами по Одещині: постраждав 14-річний хлопець. Спалахнули пожежі, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж







