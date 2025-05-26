Рашисти вдарили дронами по Одещині: постраждав 14-річний хлопець. Спалахнули пожежі, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка, 26 травня 2025 року, війська РФ знову атакували дронами Одещину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м.кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

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Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.









"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголошують рятувальники.

Оновлена інформація

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одеському районі зруйновано житловий будинок площею 100 м.кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Також пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

У Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці.

Нині всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Правоохоронці документують злочини росіян проти цивільного населення Одещини.