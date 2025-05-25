В Одесі пролунав вибух, - мер

Ввечері 25 травня Одеса під атакою російських БпЛА, в місті пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Геннадій Трухарнов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - написав він.

Раніше повідомлялось, що росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж