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Новини Атака безпілотників на Одесу
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В Одесі пролунав вибух, - мер

шахеди

Ввечері 25 травня Одеса під атакою російських БпЛА, в місті пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Геннадій Трухарнов, передає Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!" - написав він.

Раніше повідомлялось, що росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4293) вибух (4504) Одеса (5492) Одеська область (3273) Одеський район (183)


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