В Одесі пролунав вибух, - мер
Ввечері 25 травня Одеса під атакою російських БпЛА, в місті пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Геннадій Трухарнов, передає Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух!" - написав він.
Раніше повідомлялось, що росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль