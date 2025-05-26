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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 25 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на Запоріжжі, курс - північний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході Харківщини, курс - північно/південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!

Оновлення станом на 22:21

  • Кілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на південний захід.
  • "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на Полтавщину.
  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на північний захід.
  • "Шахеди" на півночі Донеччини курсом на Харківщину.
  • "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Павлоград, Кам'янське.
  • "Шахеди" на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
  • Кілька груп БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Нікополь та на Миколаїв.
  • Нова група БпЛА з Чорного моря курсом на Одесу.

Оновлення станом на 23:46

  • Велика кількість ворожих ударних БпЛА над Сумщиною, Чернігівщиною! Рухаються переважно на захід!
  • "Шахеди" на півночі Київщини курсом на південний захід; на сході курсом на захід.
  • "Шахеди" на півдні та заході Полтавщини курсом на Кременчук, Черкащину, Київщину.
  • "Шахеди" у центрі та на півдні Черкащини
  • "Шахеди" на півдні, заході, в центрі Кіровоградщини курсом на Черкащину.курсом на північ.
  • "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
  • "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Павлоград, Кам'янське.
  • Кілька груп "шахедів" на півночі Харківщини курсом на Харків, Полтавщину.

Оновлення станом на 00:41

  • Кілька груп БпЛА на сході, у центрі, на заході Чернігівщини курсом на північ Київщини.
  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі та півдні Київщини курсом на Житомирщину.
  • "Шахеди" на південному сході Київщини курсом на столицю.
  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Черкащину, Київщину.
  • "Шахеди" на півночі Черкащини курсом на південний захід;
    на півдні Черкащини курсом на захід.
  • "Шахеди" на сході Кіровоградщини курсом на Кременчук;
    на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
  • "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на південний захід.

Оновлення станом на 01:38

  • БпЛА в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Кілька груп БпЛА на сході, півночі, півдні, у центрі Чернігівщини курсом на південний захід.
  • "Шахеди" на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
    у центрі Київщини на Васильків. Вишневе;
    на сході Київщини на столицю;
    на півдні Київщини курсом на захід.
  • "Шахеди" на півночі Черкащини курсом на Київщину, північ Вінниччини;
    на півдні Черкащини курсом на захід.
  • "Шахеди" на сході та півночі Житомирщини курсом на Житомир;
    на півдні Житомирщини курсом на захід;
    на заході Житомирщини курсом на Хмельниччину, Рівненщину.
  • "Шахеди" на півночі Вінниччини курсом на Хмельниччину.
  • "Шахеди" на півночі Хмельниччини курсом на Старокостянтинів!

Читайте: РФ масовано атакувала дронами Одесу: знищено щонайменше 20 автівок. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726) Шахед (1125) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+7
Альо!!! В мене немає сховищ. Взагалі. За зедебіла не голосувала, що робити?
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25.05.2025 22:30
+5
Вы нагло врете и преуменьшаете "потужність лідера"! Там было аж 4 беспилотника!)
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25.05.2025 22:52
+3
Знову суцільний терор за чеченським сценарієм(
Готують до капітуляції
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25.05.2025 21:24
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зховайтесь в бомбосховищі і для вас особисто все буде добре. Війна четвертий рік поспіль і ви про це знаєте
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25.05.2025 21:58 Відповісти
Якщо у вас у бомбосховищі не обладнані спальні місця - це не варіант. Бо людям потрібно спати. А вдень - працювати, а не відсипатися.
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25.05.2025 22:03 Відповісти
Альо!!! В мене немає сховищ. Взагалі. За зедебіла не голосувала, що робити?
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25.05.2025 22:30 Відповісти
У вашому будинкові немає підвалу чи паркінгу? Немає поряд школи, метро, новобудови?
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25.05.2025 22:43 Відповісти
Метро, новобудови, паркингу - немає! Уявіть, в Києві є такі місця. Підвал є - бажаю вам в такому жити. Чи думаєте всі в новобудовах живуть? Школа є - закрита.
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26.05.2025 01:21 Відповісти
Я хз де це в Києві такі місця, де навіть школи закриті. Що це за жопа світу така....у старих районах шкіл повно зазвичай - від двох на квартал.
У мене 2 бомбосховища у 3хвилинній доступності і метро 7 хвилин на авто.
Щодо ж вашого побажання - вам воно повернеться.
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26.05.2025 03:21 Відповісти
Стара Дарниця. Одна на квартал. На авто під час комендантської? Ню ню. Крім того - для обдарованих - метро насипне, на Лівому березі. Це не Арсенальній ховатись.

Щодо побажання - як воно мені повернецця, якщо вже таке є)))))
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26.05.2025 03:38 Відповісти
" На авто під час комендантської?"

Так, на авто під час комендатської. Ніхто не затримує авто, які під час комендантської ідуть у бомбосховища. Біля кожної підземної станції метро їх під час тривог у разі більше, ніж у робочій день.
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26.05.2025 10:16 Відповісти
При вашому зедебілі не збудовані укриття.
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26.05.2025 01:23 Відповісти
Грац вас. Я в реанімації була, й туди бюлетні не принесли.

Відваліть вже.
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26.05.2025 08:19 Відповісти
Галасуй за халяву!
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26.05.2025 01:00 Відповісти
Йди нах, кацапомовне.
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25.05.2025 22:32 Відповісти
Знову суцільний терор за чеченським сценарієм(
Готують до капітуляції
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25.05.2025 21:24 Відповісти
до якої капітуляції? от Дурна баба
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25.05.2025 21:57 Відповісти
Дурна баба - то ти..кацапський вислів.
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25.05.2025 22:33 Відповісти
Так, а от чи відчувають українські потужні менеджери, що їх чекає у цьому випадку?
Бо путін чекає коли він нареші зможе відігратися за ті приниження, коли йому прийшлось плазувати перед Китаєм, та навіть перед маріонеткою СРСР КНДР випрошуючи допомогу ?
За брехливі обіцянки, що Україна з нетерпінням чекає«русскіх освободітєлєй» ?
І як путін зза них так фатально облажався.
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25.05.2025 22:00 Відповісти
Так Трампло так i скозало Зе, карт немає!
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25.05.2025 22:35 Відповісти
Трамп, це саме найменше, що повинно турбувати їх у даній ситуації.
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25.05.2025 22:50 Відповісти
Сховався у власному бобмосховищi. Вiд грiха...
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25.05.2025 22:33 Відповісти
Кстати, сегодня Зеленской запустил два дрона в сторону Москвы.
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25.05.2025 22:42 Відповісти
Вы нагло врете и преуменьшаете "потужність лідера"! Там было аж 4 беспилотника!)
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25.05.2025 22:52 Відповісти
По перше не Зе, по друге в сторону Києва
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26.05.2025 01:02 Відповісти
Все це брехня! Було три беспілотника. Всі полетіли кудись к чортам на роги. Або заблукали.
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26.05.2025 02:14 Відповісти
А з Седайко Стюмчиком вже не хочеш?
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25.05.2025 23:04 Відповісти
Війна перейшла в повітря, але на Цензорі немає навіть людини здатної про це написати, з блогерів та інших.

І ще нам сильно не вистачає безпілотного винищувача дронів. Тільки не однієї штучки, а стільки ж, скільки на нас йде шахедів кожен день. Не буде винищувача, буде руїна кожен день, і жодна ППО його не замінить, тим більше що ППО майже немає і постріли дуже дорогі.
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26.05.2025 00:01 Відповісти
Винищувачі дронів це гвинтокрили або легкомоторні літаки. В них у нас велика проблема "свій-чужий" щоб не потрапити під "дружній вогонь". Вона за стільки років так і не вирішена. Ганьба.
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26.05.2025 02:21 Відповісти
Це можна вирішити. По перше в теорії можна прив'язати все до системи Кропива, щоб на ній для ППО відображалось положення винищувачів. По друге радари у наземних групп і заборону відкривати вогонь, коли в їх зоні винищувач. По третє і мабуть головне - винищувачі мають злітати не над містом, в зоні дії ППО, а на участку від кордону до міст.

Ми не ловимо там шахеди взагалі, бо ППО обмежена кількість. Але якби там цілодобово стояло декілька сотень винищувачів з операторами, до міст як в анекдоті "лише вуха доїхали". Може одна машина проривалася б. Окреме питання - я не дивився ще на небо в інфрачервоному спектрі, зараз саме камерою для цього займаюсь, але знаю що я там побачу - нічого. Хоча мав би побачити залите світлом небо від IR прожекторів. В момент атаки небо має бути світлим як вдень, і це дешево зробити.
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26.05.2025 11:40 Відповісти
Ти звідки знаеш про 8 ЗАРЯДЖЕНИХ МІГ-31 ? ( "нам разведка доложила точно ... " )
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26.05.2025 01:06 Відповісти
Приємного перегляду!
https://t.me/robert_magyar/1100
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26.05.2025 01:44 Відповісти
Від початку 2025 року на болотах згоріло понад 4,3 млн гектарів лісу.
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26.05.2025 07:42 Відповісти
 
 