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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 25 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Харківська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на Запоріжжі, курс - північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході Харківщини, курс - північно/південно-західний;
- БпЛА на півночі та в центрі Сумщини, курс - південно-західний.
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Запоріжжя! До вас з південного сходу ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Оновлення станом на 22:21
- Кілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на південний захід.
- "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на Полтавщину.
- "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на північний захід.
- "Шахеди" на півночі Донеччини курсом на Харківщину.
- "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Павлоград, Кам'янське.
- "Шахеди" на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
- Кілька груп БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Нікополь та на Миколаїв.
- Нова група БпЛА з Чорного моря курсом на Одесу.
Оновлення станом на 23:46
- Велика кількість ворожих ударних БпЛА над Сумщиною, Чернігівщиною! Рухаються переважно на захід!
- "Шахеди" на півночі Київщини курсом на південний захід; на сході курсом на захід.
- "Шахеди" на півдні та заході Полтавщини курсом на Кременчук, Черкащину, Київщину.
- "Шахеди" у центрі та на півдні Черкащини
- "Шахеди" на півдні, заході, в центрі Кіровоградщини курсом на Черкащину.курсом на північ.
- "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
- "Шахеди" в центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Павлоград, Кам'янське.
- Кілька груп "шахедів" на півночі Харківщини курсом на Харків, Полтавщину.
Оновлення станом на 00:41
- Кілька груп БпЛА на сході, у центрі, на заході Чернігівщини курсом на північ Київщини.
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.
- "Шахеди" на півночі та півдні Київщини курсом на Житомирщину.
- "Шахеди" на південному сході Київщини курсом на столицю.
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Черкащину, Київщину.
- "Шахеди" на півночі Черкащини курсом на південний захід;
на півдні Черкащини курсом на захід.
- "Шахеди" на сході Кіровоградщини курсом на Кременчук;
на півдні Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
- "Шахеди" у центрі Харківщини курсом на південний захід.
Оновлення станом на 01:38
- БпЛА в центрі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Кілька груп БпЛА на сході, півночі, півдні, у центрі Чернігівщини курсом на південний захід.
- "Шахеди" на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
у центрі Київщини на Васильків. Вишневе;
на сході Київщини на столицю;
на півдні Київщини курсом на захід.
- "Шахеди" на півночі Черкащини курсом на Київщину, північ Вінниччини;
на півдні Черкащини курсом на захід.
- "Шахеди" на сході та півночі Житомирщини курсом на Житомир;
на півдні Житомирщини курсом на захід;
на заході Житомирщини курсом на Хмельниччину, Рівненщину.
- "Шахеди" на півночі Вінниччини курсом на Хмельниччину.
- "Шахеди" на півночі Хмельниччини курсом на Старокостянтинів!
Топ коментарі
+7 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.05.2025 22:30 Посилання
+5 Vitaliy Mauler #573781
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+3 Isolda Peres
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У мене 2 бомбосховища у 3хвилинній доступності і метро 7 хвилин на авто.
Щодо ж вашого побажання - вам воно повернеться.
Щодо побажання - як воно мені повернецця, якщо вже таке є)))))
Так, на авто під час комендатської. Ніхто не затримує авто, які під час комендантської ідуть у бомбосховища. Біля кожної підземної станції метро їх під час тривог у разі більше, ніж у робочій день.
Відваліть вже.
Готують до капітуляції
Бо путін чекає коли він нареші зможе відігратися за ті приниження, коли йому прийшлось плазувати перед Китаєм, та навіть перед маріонеткою СРСР КНДР випрошуючи допомогу ?
За брехливі обіцянки, що Україна з нетерпінням чекає«русскіх освободітєлєй» ?
І як путін зза них так фатально облажався.
І ще нам сильно не вистачає безпілотного винищувача дронів. Тільки не однієї штучки, а стільки ж, скільки на нас йде шахедів кожен день. Не буде винищувача, буде руїна кожен день, і жодна ППО його не замінить, тим більше що ППО майже немає і постріли дуже дорогі.
Ми не ловимо там шахеди взагалі, бо ППО обмежена кількість. Але якби там цілодобово стояло декілька сотень винищувачів з операторами, до міст як в анекдоті "лише вуха доїхали". Може одна машина проривалася б. Окреме питання - я не дивився ще на небо в інфрачервоному спектрі, зараз саме камерою для цього займаюсь, але знаю що я там побачу - нічого. Хоча мав би побачити залите світлом небо від IR прожекторів. В момент атаки небо має бути світлим як вдень, і це дешево зробити.
https://t.me/robert_magyar/1100