8 212 41
Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 25 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Обновление относительно движения БпЛА
- БПЛА в Запорожской области, курс – северный;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на севере Херсонщины, курс - северо-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс – северо/юго-западный;
- БпЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный.
- Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Запорожье! К вам с юго-востока враждебны БПЛА! Находитесь в укрытиях!
Обновления по состоянию на 22:21
- Несколько вражеских групп ударных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в центре Харьковщины курсом на Полтавщину.
- "Шахеды" на юге Полтавщины курсом на северо-запад.
- "Шахеды" на севере Донетчины курсом на Харьковщину.
- "Шахеды" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.
- "Шахеды" на севере Запорожской области курсом по Днепропетровщину.
- Несколько групп БпЛА на севере Харьковщины курсом на Никополь и Николаев.
- Новая группа БПЛА по Черному морю курсом на Одессу.
Обновления по состоянию на 23:46
- Большое количество вражеских ударных БПЛА над Сумщиной, Черниговщиной! Двигаются преимущественно на запад!
- "Шахеды" на севере Киевщины курсом на юго-запад; на востоке курсом западнее.
- "Шахеды" на юге и западе Полтавщины курсом на Кременчуг, Черкасщину, Киевщину.
- "Шахеды" в центре и на юге Черкасщин
- "Шахеды" на юге, западе, в центре Кировоградщины курсом на Черкасщину, курсом на север.
- "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.
- "Шахеды" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.
- Несколько групп "шахедов" на севере Харьковщины курсом на Харьков, Полтавщину.
Топ комментарии
+7 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий25.05.2025 22:30 Ссылка
+5 Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий25.05.2025 22:52 Ссылка
+3 Isolda Peres
показать весь комментарий25.05.2025 21:24 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У мене 2 бомбосховища у 3хвилинній доступності і метро 7 хвилин на авто.
Щодо ж вашого побажання - вам воно повернеться.
Щодо побажання - як воно мені повернецця, якщо вже таке є)))))
Так, на авто під час комендатської. Ніхто не затримує авто, які під час комендантської ідуть у бомбосховища. Біля кожної підземної станції метро їх під час тривог у разі більше, ніж у робочій день.
Відваліть вже.
Готують до капітуляції
Бо путін чекає коли він нареші зможе відігратися за ті приниження, коли йому прийшлось плазувати перед Китаєм, та навіть перед маріонеткою СРСР КНДР випрошуючи допомогу ?
За брехливі обіцянки, що Україна з нетерпінням чекає«русскіх освободітєлєй» ?
І як путін зза них так фатально облажався.
І ще нам сильно не вистачає безпілотного винищувача дронів. Тільки не однієї штучки, а стільки ж, скільки на нас йде шахедів кожен день. Не буде винищувача, буде руїна кожен день, і жодна ППО його не замінить, тим більше що ППО майже немає і постріли дуже дорогі.
Ми не ловимо там шахеди взагалі, бо ППО обмежена кількість. Але якби там цілодобово стояло декілька сотень винищувачів з операторами, до міст як в анекдоті "лише вуха доїхали". Може одна машина проривалася б. Окреме питання - я не дивився ще на небо в інфрачервоному спектрі, зараз саме камерою для цього займаюсь, але знаю що я там побачу - нічого. Хоча мав би побачити залите світлом небо від IR прожекторів. В момент атаки небо має бути світлим як вдень, і це дешево зробити.
https://t.me/robert_magyar/1100