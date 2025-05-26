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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 25 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Обновление относительно движения БпЛА

  • БПЛА в Запорожской области, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на севере Херсонщины, курс - северо-западный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс – северо/юго-западный;
  • БпЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный.
  • Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Запорожье! К вам с юго-востока враждебны БПЛА! Находитесь в укрытиях!

Обновления по состоянию на 22:21

  • Несколько вражеских групп ударных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в центре Харьковщины курсом на Полтавщину.
  • "Шахеды" на юге Полтавщины курсом на северо-запад.
  • "Шахеды" на севере Донетчины курсом на Харьковщину.
  • "Шахеды" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.
  • "Шахеды" на севере Запорожской области курсом по Днепропетровщину.
  • Несколько групп БпЛА на севере Харьковщины курсом на Никополь и Николаев.
  • Новая группа БПЛА по Черному морю курсом на Одессу.

Обновления по состоянию на 23:46

  • Большое количество вражеских ударных БПЛА над Сумщиной, Черниговщиной! Двигаются преимущественно на запад!
  • "Шахеды" на севере Киевщины курсом на юго-запад; на востоке курсом западнее.
  • "Шахеды" на юге и западе Полтавщины курсом на Кременчуг, Черкасщину, Киевщину.
  • "Шахеды" в центре и на юге Черкасщин
  • "Шахеды" на юге, западе, в центре Кировоградщины курсом на Черкасщину, курсом на север.
  • "Шахеды" на севере Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.
  • "Шахеды" в центре Днепропетровщины курсом на Днепр. Павлоград, Каменское.
  • Несколько групп "шахедов" на севере Харьковщины курсом на Харьков, Полтавщину.

Читайте: РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3723) Воздушные силы (2386) Шахед (1124) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+7
Альо!!! В мене немає сховищ. Взагалі. За зедебіла не голосувала, що робити?
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25.05.2025 22:30
+5
Вы нагло врете и преуменьшаете "потужність лідера"! Там было аж 4 беспилотника!)
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25.05.2025 22:52
+3
Знову суцільний терор за чеченським сценарієм(
Готують до капітуляції
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25.05.2025 21:24
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Правила форума Совет форумчан
зховайтесь в бомбосховищі і для вас особисто все буде добре. Війна четвертий рік поспіль і ви про це знаєте
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25.05.2025 21:58 Ответить
Якщо у вас у бомбосховищі не обладнані спальні місця - це не варіант. Бо людям потрібно спати. А вдень - працювати, а не відсипатися.
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25.05.2025 22:03 Ответить
Альо!!! В мене немає сховищ. Взагалі. За зедебіла не голосувала, що робити?
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25.05.2025 22:30 Ответить
У вашому будинкові немає підвалу чи паркінгу? Немає поряд школи, метро, новобудови?
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25.05.2025 22:43 Ответить
Метро, новобудови, паркингу - немає! Уявіть, в Києві є такі місця. Підвал є - бажаю вам в такому жити. Чи думаєте всі в новобудовах живуть? Школа є - закрита.
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26.05.2025 01:21 Ответить
Я хз де це в Києві такі місця, де навіть школи закриті. Що це за жопа світу така....у старих районах шкіл повно зазвичай - від двох на квартал.
У мене 2 бомбосховища у 3хвилинній доступності і метро 7 хвилин на авто.
Щодо ж вашого побажання - вам воно повернеться.
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26.05.2025 03:21 Ответить
Стара Дарниця. Одна на квартал. На авто під час комендантської? Ню ню. Крім того - для обдарованих - метро насипне, на Лівому березі. Це не Арсенальній ховатись.

Щодо побажання - як воно мені повернецця, якщо вже таке є)))))
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26.05.2025 03:38 Ответить
" На авто під час комендантської?"

Так, на авто під час комендатської. Ніхто не затримує авто, які під час комендантської ідуть у бомбосховища. Біля кожної підземної станції метро їх під час тривог у разі більше, ніж у робочій день.
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26.05.2025 10:16 Ответить
При вашому зедебілі не збудовані укриття.
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26.05.2025 01:23 Ответить
Грац вас. Я в реанімації була, й туди бюлетні не принесли.

Відваліть вже.
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26.05.2025 08:19 Ответить
Галасуй за халяву!
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26.05.2025 01:00 Ответить
Йди нах, кацапомовне.
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25.05.2025 22:32 Ответить
Знову суцільний терор за чеченським сценарієм(
Готують до капітуляції
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25.05.2025 21:24 Ответить
до якої капітуляції? от Дурна баба
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25.05.2025 21:57 Ответить
Дурна баба - то ти..кацапський вислів.
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25.05.2025 22:33 Ответить
Так, а от чи відчувають українські потужні менеджери, що їх чекає у цьому випадку?
Бо путін чекає коли він нареші зможе відігратися за ті приниження, коли йому прийшлось плазувати перед Китаєм, та навіть перед маріонеткою СРСР КНДР випрошуючи допомогу ?
За брехливі обіцянки, що Україна з нетерпінням чекає«русскіх освободітєлєй» ?
І як путін зза них так фатально облажався.
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25.05.2025 22:00 Ответить
Так Трампло так i скозало Зе, карт немає!
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25.05.2025 22:35 Ответить
Трамп, це саме найменше, що повинно турбувати їх у даній ситуації.
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25.05.2025 22:50 Ответить
Сховався у власному бобмосховищi. Вiд грiха...
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25.05.2025 22:33 Ответить
Кстати, сегодня Зеленской запустил два дрона в сторону Москвы.
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25.05.2025 22:42 Ответить
Вы нагло врете и преуменьшаете "потужність лідера"! Там было аж 4 беспилотника!)
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25.05.2025 22:52 Ответить
По перше не Зе, по друге в сторону Києва
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26.05.2025 01:02 Ответить
Все це брехня! Було три беспілотника. Всі полетіли кудись к чортам на роги. Або заблукали.
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26.05.2025 02:14 Ответить
А з Седайко Стюмчиком вже не хочеш?
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25.05.2025 23:04 Ответить
Війна перейшла в повітря, але на Цензорі немає навіть людини здатної про це написати, з блогерів та інших.

І ще нам сильно не вистачає безпілотного винищувача дронів. Тільки не однієї штучки, а стільки ж, скільки на нас йде шахедів кожен день. Не буде винищувача, буде руїна кожен день, і жодна ППО його не замінить, тим більше що ППО майже немає і постріли дуже дорогі.
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26.05.2025 00:01 Ответить
Винищувачі дронів це гвинтокрили або легкомоторні літаки. В них у нас велика проблема "свій-чужий" щоб не потрапити під "дружній вогонь". Вона за стільки років так і не вирішена. Ганьба.
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26.05.2025 02:21 Ответить
Це можна вирішити. По перше в теорії можна прив'язати все до системи Кропива, щоб на ній для ППО відображалось положення винищувачів. По друге радари у наземних групп і заборону відкривати вогонь, коли в їх зоні винищувач. По третє і мабуть головне - винищувачі мають злітати не над містом, в зоні дії ППО, а на участку від кордону до міст.

Ми не ловимо там шахеди взагалі, бо ППО обмежена кількість. Але якби там цілодобово стояло декілька сотень винищувачів з операторами, до міст як в анекдоті "лише вуха доїхали". Може одна машина проривалася б. Окреме питання - я не дивився ще на небо в інфрачервоному спектрі, зараз саме камерою для цього займаюсь, але знаю що я там побачу - нічого. Хоча мав би побачити залите світлом небо від IR прожекторів. В момент атаки небо має бути світлим як вдень, і це дешево зробити.
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26.05.2025 11:40 Ответить
Ти звідки знаеш про 8 ЗАРЯДЖЕНИХ МІГ-31 ? ( "нам разведка доложила точно ... " )
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26.05.2025 01:06 Ответить
Приємного перегляду!
https://t.me/robert_magyar/1100
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26.05.2025 01:44 Ответить
Від початку 2025 року на болотах згоріло понад 4,3 млн гектарів лісу.
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26.05.2025 07:42 Ответить
 
 