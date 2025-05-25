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Новости Атака беспилотников на Одессу
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В Одессе прогремел взрыв, - мэр

шахеди

Вечером 25 мая Одесса под атакой российских БпЛА, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Трухарнов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - написал он.

Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте: РФ массированно атаковала дронами Одессу: уничтожено не менее 20 автомобилей. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3723) взрыв (6792) Одесса (7915) Одесская область (3623) Одесский район (176)


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