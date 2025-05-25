В Одессе прогремел взрыв, - мэр
Вечером 25 мая Одесса под атакой российских БпЛА, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Трухарнов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв!" - написал он.
Ранее сообщалось, что россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
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