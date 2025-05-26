Рашисты ударили дронами по Одесщине: пострадал 14-летний парень. Вспыхнули пожары, есть разрушение (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на понедельник, 26 мая 2025 года, войска РФ снова атаковали дронами Одесскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях.
В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 м.кв. с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отмечают спасатели.
Обновленная информация
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в Одесском районе разрушен жилой дом площадью 100 м.кв. с последующим возгоранием спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
В Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики предоставили помощь на месте.
В настоящее время все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий удара. Правоохранители документируют преступления россиян против гражданского населения Одесщины.
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