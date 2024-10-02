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Поврежденный "Шахедами" пункт пропуска "Орловка" в Одесской области возобновил работу

удар по Ізмаїльському району Одещина

Поврежденный во время ночной атаки "Шахедами" паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, расположенный в Измаилском районе Одесской области, возобновил свою работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.

"Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией возобновил свою работу. Пропускные операции осуществляются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, "Шахеды" атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе, есть раненые, КПП "Орловка" приостановил пропуск. Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты 27 сентября массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.

Автор: 

Измаил (151) Одесская область (3595) пункт пропуска (676)


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Хай Нато дасть справку що пошкодження тільки з української сторони кордону. Бо інакше виходить що Ескалація. Страшне слово Ескалація- на нього Табу 🤫🤫🤫
А Табу це навіть для корабельних Сосен - річ сильна
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02.10.2024 15:56 Ответить
 
 