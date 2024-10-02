Поврежденный "Шахедами" пункт пропуска "Орловка" в Одесской области возобновил работу
Поврежденный во время ночной атаки "Шахедами" паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, расположенный в Измаилском районе Одесской области, возобновил свою работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.
"Паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией возобновил свою работу. Пропускные операции осуществляются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, "Шахеды" атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе, есть раненые, КПП "Орловка" приостановил пропуск. Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты 27 сентября массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.
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А Табу це навіть для корабельних Сосен - річ сильна