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Пошкоджений "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу

удар по Ізмаїльському району Одещина

Пошкоджений під час нічної атаки "Шахедами" поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, розташований в Ізмаїлському районі на Одещині, відновив свою роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної митної служби.

"Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив свою роботу. Пропускні операції здійснюються у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

Як повідомлялося, "Шахеди" атакували припортову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі, є поранені, КПП "Орлівка" призупинив пропуск. Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти 27 вересня масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули.

Автор: 

Ізмаїл (167) Одеська область (3244) пункт пропуску (803)


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Хай Нато дасть справку що пошкодження тільки з української сторони кордону. Бо інакше виходить що Ескалація. Страшне слово Ескалація- на нього Табу 🤫🤫🤫
А Табу це навіть для корабельних Сосен - річ сильна
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02.10.2024 15:56 Відповісти
 
 