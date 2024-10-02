Пошкоджений "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу
Пошкоджений під час нічної атаки "Шахедами" поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, розташований в Ізмаїлському районі на Одещині, відновив свою роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної митної служби.
"Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив свою роботу. Пропускні операції здійснюються у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, "Шахеди" атакували припортову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі, є поранені, КПП "Орлівка" призупинив пропуск. Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти 27 вересня масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули.
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А Табу це навіть для корабельних Сосен - річ сильна