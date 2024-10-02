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"Шахеди" атакували припортову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі, є поранені, КПП "Орлівка" призупинив пропуск. ФОТОрепортаж

На світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

За даними ОВА, ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу.

удар по Ізмаїльському району Одещина
удар по Ізмаїльському району Одещина

Наслідки атаки

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

"Через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо - до 11:00. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування. Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

КПП Орлівка після обстрілу
КПП Орлівка після обстрілу

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Як повідомлялося раніше, рашисти 27 вересня масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули

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Ізмаїл (167) обстріл (28732) Одеська область (3244) Шахед (1061)


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не раз вже авторитетні люди казали що там протистояння дронам не налогоджено як слід
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02.10.2024 11:28 Відповісти
як?!!! а мільйон дронів від гнідка?!
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03.10.2024 09:16 Відповісти
 
 