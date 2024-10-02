"Шахеди" атакували припортову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі, є поранені, КПП "Орлівка" призупинив пропуск. ФОТОрепортаж
На світанку 2 жовтня 2024 року війська РФ атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Куди бив ворог?
За даними ОВА, ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
"Через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо - до 11:00. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування. Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Як повідомлялося раніше, рашисти 27 вересня масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули
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