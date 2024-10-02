"Шахеды" атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе, есть раненые, КПП "Орловка" приостановил пропуск. ФОТОрепортаж

На рассвете 2 октября 2024 года войска РФ атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

По данным ОВА, целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.





Последствия атаки

В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.

"Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции, предварительно - до 11:00. Сейчас осуществляются мероприятия по стабилизации его функционирования. Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", - говорится в сообщении.





Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Как сообщалось ранее, рашисты 27 сентября массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.