"Шахеды" атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе, есть раненые, КПП "Орловка" приостановил пропуск. ФОТОрепортаж
На рассвете 2 октября 2024 года войска РФ атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
По данным ОВА, целью россиян была припортовая и пограничная инфраструктура. Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь.
Последствия атаки
В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
"Из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции, предварительно - до 11:00. Сейчас осуществляются мероприятия по стабилизации его функционирования. Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", - говорится в сообщении.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Как сообщалось ранее, рашисты 27 сентября массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.
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